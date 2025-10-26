高鐵「世界級服務」！帽子眼鏡掉進月台鐵軌　4小時送回失主手上

▲Vocal一度以為救不回的帽子和眼鏡，台灣高鐵在當晚就送回他手中。（圖／翻攝臉書電競說書人Vocal）



記者張靖榕／綜合報導

近日受東北季風與颱風外圍環流影響，北部與東北部風雨強勁，作家電競說書人Vocal日前赴苗栗演講，返程時在高鐵月台遇強風，帽子與眼鏡突被吹落鐵軌。原以為找不回來了，沒想到高鐵員工積極協助，4小時內就尋回失物，這樣的效率讓他直呼「太優秀了！」

Vocal表示，演講結束後天氣放晴，他從苗栗火車站一路散步到市區，共走了一萬三千步才回程。抵達高鐵站後，只能搭自由座，他站在第12車等車，當時風勢已不小。月台廣播提醒旅客注意行李，他自認行李都抓緊緊，沒必要擔心。

結果突來一陣強風吹過，Vocal帽子與掛在帽沿的眼鏡直接被捲走，直接掉入鐵軌。他還來不及追，警衛即吹哨示警，要他遠離黃線，他當場認為「沒救了」很難過，因為那頂帽子是他在上海擔任電競主播時，騰訊特製的紀念款，雖然不是貴重，卻意義重大。

不到1分鐘的時間，警衛與高鐵員工便主動前來詢問，並告知列車即將進站，請Vocal先報失，待車離站後會協助尋找。結果Vocal抵達南港後不到4小時，當晚11點多就收到簡訊，「您的帽子已尋獲，請至南港站領取。」

Vocal感動大讚，「台灣高鐵真的世界級服務！」他也提及過去在歐洲搭火車遺失物品經驗，「根本不可能找回」，因此更加佩服台灣高鐵的效率與貼心。

網友也紛紛留言，「高鐵服務真的沒話說」、「台灣效率讓人驕傲」、「這故事太暖了，該頒年度最佳客服！」