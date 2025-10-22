　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵11/7起「周末短期增班」147班　周五開放訂票

▲▼高鐵,高鐵列車,台灣高鐵。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵11月7日起實施周末短期增班。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

年底旅運需求旺盛，台灣高鐵宣布，11月7日起至明年1月4日止將實施周末短期增班，總計共加開147班次，10月24日周五凌晨起開放訂票。

因應年底各地經常舉辦大型活動、旅運需求旺盛，台灣高鐵宣布，自11月7日起至2026年1月4日之周末以及12月31日，將實施短期增班，每周末增開8至23班次，12月31日則增開2班次，加強服務旅客，期間內總計增開147班次列車，包括南下74班，北上73班。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高鐵指出，欲購買11月23日以前之周末增開車次的旅客，可自10月24日凌晨零時起預購所需的車票，11月24日以後各增開車次，將依一般預售時程陸續開放購票。

此外，高鐵將自11月7日起每周五調整3班南下區間車載客始發站為台北站，營運區間變更為「台北─台中」，台北(含)以南各站時刻不變，原車次1541、1545、1553配合變更為3541、3545及3553。

高鐵公司提醒，增開之夜間北上1698車次於11月22日至23日及12月6日至7日增開、1296車次於11月23日及12月7日增開，僅提供11至12車作為自由座車廂，且抵達部分車站時間，將超過凌晨零時，旅客要留意到站時間並預先安排到站後之交通接駁。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
排球王子爆偷吃！　小三竟是AV女神河北彩伽
快訊／彰化縣長緊急下令：熟廚餘全送焚化爐
男星閃兵偽造高血壓！痛苦過程曝光　醫嘆：恐回不來
快訊／坤達道歉：不好意思讓很多人失望
坤達閃兵！吳宗憲鬆口《玩很大》隊長暫代人選
快訊／坤達50萬交保！
役男體位標準擬更改！　內政部：BMI加嚴、高血壓強制住院
快訊／緊急撲殺195隻豬　清空畫面曝光
敲碗成功！　江蕙演唱會「確定加場」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老客人怒了！美髮師「熟了就露真面目」　一票人噴：美甲做臉也是

平溪線路基流失100公尺「鐵軌懸空」　台鐵：邊坡還在滑動

快訊／台中驚爆非洲豬瘟！彰化縣長緊急下令：熟廚餘全送焚化爐

連戰二媳婦曝「15年豪門婚姻」內幕：起初很不習慣！婆婆反對早婚

高鐵11/7起「周末短期增班」147班　周五開放訂票

男星閃兵偽造高血壓！「痛苦過程曝光」快爆了　醫嘆：恐回不來

林志穎一出道就爆紅「20歲巔峰期入伍2年」！PTT讚爆：真男人

2航空申請調漲「國內線」票價！26年未檢討　民航局：會綜合評估

打蚊子總失敗？　達人曝「1手勢」成功率激升

台中疑爆非洲豬瘟！　陳其邁下令：高雄啟動5作為全面防堵

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

老客人怒了！美髮師「熟了就露真面目」　一票人噴：美甲做臉也是

平溪線路基流失100公尺「鐵軌懸空」　台鐵：邊坡還在滑動

快訊／台中驚爆非洲豬瘟！彰化縣長緊急下令：熟廚餘全送焚化爐

連戰二媳婦曝「15年豪門婚姻」內幕：起初很不習慣！婆婆反對早婚

高鐵11/7起「周末短期增班」147班　周五開放訂票

男星閃兵偽造高血壓！「痛苦過程曝光」快爆了　醫嘆：恐回不來

林志穎一出道就爆紅「20歲巔峰期入伍2年」！PTT讚爆：真男人

2航空申請調漲「國內線」票價！26年未檢討　民航局：會綜合評估

打蚊子總失敗？　達人曝「1手勢」成功率激升

台中疑爆非洲豬瘟！　陳其邁下令：高雄啟動5作為全面防堵

星野集團「OMO7橫濱」6亮點搶先看！明年4月開幕　即起開放預訂

秘魯示威釀1死百傷！　總統宣布：利馬進入30天緊急狀態

「TOYOTA入門小休旅」外觀升級更帥了！搭載1.5升油電又省油

「停砍公教年金」列優先法案　國民黨團：保障尊嚴也是重建信任

男神轉戰跑外送！　超狂年收入曝光...喊話粉絲：給我五星好評

五桐號跨界聯名Care Bears　6款周邊、焙茶新品一次看

老客人怒了！美髮師「熟了就露真面目」　一票人噴：美甲做臉也是

性侵17歲少女「惡狼竟判無罪」　義法官：受害者不是處女

日排球王子高橋藍爆「偷吃AV女神河北彩伽」！　背著爆乳網紅女友開房間

撿到大禮包！新北女拒繳54萬欠費　中百萬樂透先衝士林分署

【裝高血壓閃兵】修杰楷、陳柏霖、書偉、小杰移送抵新北檢

生活熱門新聞

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

日本人三餐吃白飯卻沒糖尿病　醫曝原因

北台國家警報連發　強風巨浪告警：請遠離

快訊／國內疑爆重大動物傳染病　農業部10:00緊急記者會說明

如颱風天！　今早「塞車塞到爆」汐止人一片哀嚎

台男星「因4字」閃兵！陳柏霖老粉：拒看了

于朦朧經紀人傳潛逃來台「現蹤西門町」

「炫富始祖」是她！　結局被打臉

6種女人易得乳癌！　醫示警了

即／台中驚爆非洲豬瘟　盧秀燕說話了

更多熱門

相關新聞

雅萬高鐵兩週年需「債務重組談判」 陸：高鐵評價不能只看財務數據

雅萬高鐵兩週年需「債務重組談判」 陸：高鐵評價不能只看財務數據

被視為「一帶一路」指標性基礎建設，由大陸承建的印尼首條高鐵「雅萬高鐵」在10月喜迎通車兩週年紀念。然而，近期卻傳出印尼政府正與大陸官方進行債務重組談判，主要是通車後的營運「入不敷出」，雖使用率持續上升，要支付中國國家開發銀行的貸款壓力仍十分沉重。

有溫度的靜默需兼顧人道與秩序　從高鐵寧靜車廂談起

有溫度的靜默需兼顧人道與秩序　從高鐵寧靜車廂談起

高鐵寧靜車廂遭指育兒不友善　藍委盼規劃親子友善車廂

高鐵寧靜車廂遭指育兒不友善　藍委盼規劃親子友善車廂

史哲盼半年後社會接受「寧靜車廂」　立委提案推親子選擇

史哲盼半年後社會接受「寧靜車廂」　立委提案推親子選擇

高鐵「寧靜車廂」1.7萬人被勸導　檢討執行改「口頭柔性引導」

高鐵「寧靜車廂」1.7萬人被勸導　檢討執行改「口頭柔性引導」

關鍵字：

高鐵周末增班台灣高鐵

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

小S全家包場大安區餐廳！

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

安心亞親揭和阿Ken真實關係

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

連千毅「小四」成生技董座情婦　掏空6億

坤達清晨5:30返台　檢警準備拘提！

Energy全員都閃兵？　Toro親曝真相

更多

最夯影音

更多
醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面