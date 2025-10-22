高鐵11/7起「周末短期增班」147班　周五開放訂票

▲高鐵11月7日起實施周末短期增班。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

年底旅運需求旺盛，台灣高鐵宣布，11月7日起至明年1月4日止將實施周末短期增班，總計共加開147班次，10月24日周五凌晨起開放訂票。

因應年底各地經常舉辦大型活動、旅運需求旺盛，台灣高鐵宣布，自11月7日起至2026年1月4日之周末以及12月31日，將實施短期增班，每周末增開8至23班次，12月31日則增開2班次，加強服務旅客，期間內總計增開147班次列車，包括南下74班，北上73班。

高鐵指出，欲購買11月23日以前之周末增開車次的旅客，可自10月24日凌晨零時起預購所需的車票，11月24日以後各增開車次，將依一般預售時程陸續開放購票。

此外，高鐵將自11月7日起每周五調整3班南下區間車載客始發站為台北站，營運區間變更為「台北─台中」，台北(含)以南各站時刻不變，原車次1541、1545、1553配合變更為3541、3545及3553。

高鐵公司提醒，增開之夜間北上1698車次於11月22日至23日及12月6日至7日增開、1296車次於11月23日及12月7日增開，僅提供11至12車作為自由座車廂，且抵達部分車站時間，將超過凌晨零時，旅客要留意到站時間並預先安排到站後之交通接駁。