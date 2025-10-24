成大醫院連兩年躋身全球智慧醫院　打造「無牆醫療」走入社區與家庭

▲成大醫院榮登全球智慧醫院榜，院長李經維（左三） 率團隊展現智慧醫療成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

美國《新聞週刊》（Newsweek）近日公佈「2026全球最佳智慧醫院」排名，全球前350家醫院中，台灣共有13家入榜，成大醫院更連續兩年進榜，展現國際對其智慧醫療成果的高度肯定。

成大醫院表示，這項榮耀來自多年持續投入創新研發與臨床實踐，並感謝國科會、衛福部等公部門的長期支持，奠定智慧醫療發展基礎。院方與成功大學密切合作，使研究能量順利轉化為臨床應用，同時與國內外產業夥伴形成產學研合作生態系，推動智慧醫療技術商品化。

院長李經維指出，智慧醫院並非只引進科技，更重要的是以創新方法提升醫療品質與可近性。近年來，院內建構符合國際標準的醫療資料架構，強化數據互通與安全，並在臨床導入AI智慧輔助診斷、智慧排班、人力優化與流程自動化，有效減輕醫護行政負擔，將時間還給病人。

除了技術研發，成大醫院也走向國際舞台，積極參與全球智慧醫療論壇與研討會，分享智慧醫療成果、吸收國際趨勢。透過交流擴散經驗，期望智慧醫療能落地更多醫療場域，造福更廣泛的民眾。

李經維強調，智慧醫療不僅是科技革新，更是社會責任。成大醫院將呼應「健康台灣」政策，以智慧醫療作為改善醫療資源不均與高齡化挑戰的關鍵工具，同時推動「智慧無牆醫院」願景，把醫療延伸至社區與家庭，讓每位民眾都能享有可近、可負擔的醫療服務。

展望未來，成大醫院將持續深化跨領域合作，讓智慧醫療不只成為台灣的國際驕傲，更落實在每位病人的日常照護之中。