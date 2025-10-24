　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

成大醫院連兩年躋身全球智慧醫院　打造「無牆醫療」走入社區與家庭

▲成大醫院榮登全球智慧醫院榜，院長李經維（左三） 率團隊展現智慧醫療成果。（記者林東良翻攝，下同）

▲成大醫院榮登全球智慧醫院榜，院長李經維（左三） 率團隊展現智慧醫療成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

美國《新聞週刊》（Newsweek）近日公佈「2026全球最佳智慧醫院」排名，全球前350家醫院中，台灣共有13家入榜，成大醫院更連續兩年進榜，展現國際對其智慧醫療成果的高度肯定。

成大醫院表示，這項榮耀來自多年持續投入創新研發與臨床實踐，並感謝國科會、衛福部等公部門的長期支持，奠定智慧醫療發展基礎。院方與成功大學密切合作，使研究能量順利轉化為臨床應用，同時與國內外產業夥伴形成產學研合作生態系，推動智慧醫療技術商品化。

▲成大醫院榮登全球智慧醫院榜，院長李經維（左三） 率團隊展現智慧醫療成果。（記者林東良翻攝，下同）

院長李經維指出，智慧醫院並非只引進科技，更重要的是以創新方法提升醫療品質與可近性。近年來，院內建構符合國際標準的醫療資料架構，強化數據互通與安全，並在臨床導入AI智慧輔助診斷、智慧排班、人力優化與流程自動化，有效減輕醫護行政負擔，將時間還給病人。

▲成大醫院榮登全球智慧醫院榜，院長李經維（左三） 率團隊展現智慧醫療成果。（記者林東良翻攝，下同）

除了技術研發，成大醫院也走向國際舞台，積極參與全球智慧醫療論壇與研討會，分享智慧醫療成果、吸收國際趨勢。透過交流擴散經驗，期望智慧醫療能落地更多醫療場域，造福更廣泛的民眾。

李經維強調，智慧醫療不僅是科技革新，更是社會責任。成大醫院將呼應「健康台灣」政策，以智慧醫療作為改善醫療資源不均與高齡化挑戰的關鍵工具，同時推動「智慧無牆醫院」願景，把醫療延伸至社區與家庭，讓每位民眾都能享有可近、可負擔的醫療服務。

▲成大醫院榮登全球智慧醫院榜，院長李經維（左三） 率團隊展現智慧醫療成果。（記者林東良翻攝，下同）

展望未來，成大醫院將持續深化跨領域合作，讓智慧醫療不只成為台灣的國際驕傲，更落實在每位病人的日常照護之中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4縣市豪大雨特報　下到晚上
新莊男一下車　遭開3槍斃命！2嫌聲押、1嫌10萬交保
快訊／台北跨年晚會　首波卡司公布
旗開得勝！柯志恩宣布角逐2026高雄市長　旗津掛首面競選看板
被桃園高中生姑姑點名！詹江村：你的小孩好棒棒，我為什麼要道歉
快訊／台中食物中毒！13人吃完午餐上吐下瀉　10人緊急送醫
23歲美國女星逝世！童星長大復出　新戲播出13天後離世

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

青年提案地方響應、中央採納！　台南打造「青年審議民主」新模式

成醫AI「健康魔鏡」奪AI醫療領航大獎　揭開精準預防醫學新篇章

成大醫院連兩年躋身全球智慧醫院　打造「無牆醫療」走入社區與家庭

桃園萬聖城10/25登場　變裝入住桃園福容半價優惠　

風神影響　桃園「來慈湖‧潮復刻」戶外展演暫停

桃園首推「中高齡及高齡者友善企業認證」33家企業獲獎

桃園機捷沿線開發熱　A10山鼻站招商增溫軌道經濟

你想過AI公平應用？　百件跨國教育實踐案例展現溫柔革命

手栽一株株的「紅骨仙草」　國際生體驗嘉義水上的農耕智慧

親戚要代領普發現金1萬？　他竟「寄出3本存摺」損失51萬元

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

暖心瞬間！女駕駛見小貓受困馬路　立刻停車抱走救回一命

普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

桃園客運監視畫面曝光

新莊槍擊案

青年提案地方響應、中央採納！　台南打造「青年審議民主」新模式

成醫AI「健康魔鏡」奪AI醫療領航大獎　揭開精準預防醫學新篇章

成大醫院連兩年躋身全球智慧醫院　打造「無牆醫療」走入社區與家庭

桃園萬聖城10/25登場　變裝入住桃園福容半價優惠　

風神影響　桃園「來慈湖‧潮復刻」戶外展演暫停

桃園首推「中高齡及高齡者友善企業認證」33家企業獲獎

桃園機捷沿線開發熱　A10山鼻站招商增溫軌道經濟

你想過AI公平應用？　百件跨國教育實踐案例展現溫柔革命

手栽一株株的「紅骨仙草」　國際生體驗嘉義水上的農耕智慧

親戚要代領普發現金1萬？　他竟「寄出3本存摺」損失51萬元

川習會倒數！前白宮官員分析美中互相讓步　關稅、稀土戰迎轉折

快訊／4縣市豪大雨特報　下到晚上

台南90歲嬤遭棄屍嘉義山區！　兒精神恍惚：想讓媽媽回歸自然

超商響應普發「現金放大卡」最高回饋12%　500元優惠組最低39折

廣西村莊泡水逾半月仍未解　村民放棄了！不想再種地「白費力氣」

與中國「合資蓋高鐵」血虧！印尼砸2250億反背債　收入比預期少8成

新莊槍響「1男頸部中彈」慘死！　2嫌聲押、1嫌10萬交保

台鐵平溪線又發生邊坡滑動　光復連假全面停駛

10大速食店連假優惠懶人包　肯德基333神券回歸、拿坡里買4送4

20~35歲購屋族最愛區曝光　台北中山、新北板橋雙奪冠

楊祐寧昔推掉600萬入伍　認退伍後迷惘「事業有點迷失」

地方熱門新聞

嘉義縣「流入2頭瘟豬」　攤販已全部賣光

新北瀑布逆轉飛起來　驚呆2萬人

他竟「寄出3本存摺」損失51萬元

桃園機捷沿線最具潛力開發熱區　A10站招商

南投肉品市場、養豬戶積極清消防堵非洲豬瘟

花蓮縣：秀林大天祥地區明繼續停班停課

南投加強稽查豬肉製品來源防堵非洲豬瘟

南投縣環保局籲廚餘瀝乾回收、不明豬肉丟垃圾車

AI結合保育！中華電信攜手黑面琵鷺學會啟用智慧生態教育基地

與那國町小學來台畢旅　東大門夜市海嚐美食

NBA轉播權悄更迭　何昱奇籲籲運動部整合

響應桃園萬聖城　變裝入住桃園福容半價優惠　

非洲豬瘟哪來？養豬場餵小吃店廚餘

搬四瓶水進議會質詢烏山頭水庫「種電水變綠」能喝嗎？

更多熱門

相關新聞

一甲子情深　屏東市表揚17對模範夫妻

一甲子情深　屏東市表揚17對模範夫妻

屏東市公所今(19)日舉辦「屏東市114年模範夫妻表揚典禮」，公開祝賀17對結婚滿60年以上、家庭和樂的佳偶；長輩們牽手步入紅毯，笑容中盡是歲月相伴的深情，洋溢著溫馨氣氛。

房裡「明明沒食物」卻出現大蟑螂　「這幾處」快封起來

房裡「明明沒食物」卻出現大蟑螂　「這幾處」快封起來

吵架翻舊帳　媽怒掏「25年養育收據」算帳

吵架翻舊帳　媽怒掏「25年養育收據」算帳

男拿塑膠椅當拐杖過馬路　警見狀即刻暖援

男拿塑膠椅當拐杖過馬路　警見狀即刻暖援

陸休息站驚現「野人小孩」全身赤裸頭髮蓬鬆　官方回應出爐

陸休息站驚現「野人小孩」全身赤裸頭髮蓬鬆　官方回應出爐

關鍵字：

成大醫院智慧醫院無牆醫療社區家庭

讀者迴響

熱門新聞

遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

同住1年沒發現屍體！男殺女友藏陽台7年

賭博案又多1人！NBA急發聲明

黑道大哥監獄被抓包私會辣妹「攝護腺保養」

普發現金11／5預登記　採身分證尾數分流

抖音美女網紅癌逝　袁小小享年38歲

台中法官不倫已婚女法助遭自家人認證！

普發5種方式　何時領現一次看

Andy控家寧「聯手知名男星抹黑」　怒掀恐怖內幕

更多

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面