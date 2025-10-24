強調穩定政治！日本首相高市早苗施政演說　盼危機管理重振經濟

▲日本首相高市早苗24日下午在參眾兩院首次發表施政方針演說。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗今（24）日下午在參眾兩院發表就任後首次施政方針演說，全面闡述經濟財政、物價高漲對策、危機管理與成長戰略、能源安全、外交與安全保障、修憲及皇室制度等政策方針。她強調，將以「守護國民生命與日本未來」為核心，透過強化經濟體質與安全體系，實現可持續且具韌性的國家發展。

＊經濟財政：推動成長與財政健全並行

高市早苗表示，日本經濟正處於從通縮邁向成長的關鍵時刻，政府將優先確保薪資與投資同步成長，推動以民間投資為主導的「成長與分配良性循環」。她強調，將持續推進稅制改革與數位轉型，支持地方創生與中小企業創新，並在確保財政健全的前提下，檢討支出結構與債務管理，維持國家信用。

＊應對物價高漲：兼顧生活與經濟穩定

針對物價持續上漲問題，高市早苗指出，政府將延長燃料與電費補貼措施，減輕家庭及企業負擔，並透過推動薪資成長與價格穩定機制，確保國民實質所得提升。她也呼籲企業加薪與改善勞動環境，讓經濟復甦成果能真正回饋給國民。

＊危機管理與經濟再生：投資未來、重塑成長力

高市早苗提出「危機管理投資」概念，認為疫情、地緣政治風險與災害頻仍，顯示日本需具備更高的經濟韌性。政府將加大對尖端科技、供應鏈重組、AI與半導體領域的投資，並促進民間參與。她同時強調提升女性就業與青年創業機會，以確保日本在人口減少下仍能維持成長動能。

＊能源安全：推動再生能源與核能並進

在能源政策方面，高市早苗明確表示，政府將兼顧穩定供應與脫碳目標，推進再生能源開發，同時安全重啟核電廠，確保能源自給率。她指出，日本必須建立不受外部環境動搖的能源結構，並加強氫能與次世代核能技術研發。

＊外交與安全保障：強化防衛力、因應中俄朝威脅

高市早苗宣示，將堅持以「自由、民主、法治」為核心價值，深化與美國的同盟合作，並推動印太戰略夥伴關係。她重申，防衛費將於2027年度前提升至GDP的2%，確保日本具備「自主防衛能力」。

對於中國、俄羅斯與北韓（朝鮮）的威脅，高市早苗指出，將持續對中國採取「建設性穩定關係」方針，但不會在主權與安全問題上退讓；對俄羅斯侵略烏克蘭的行為予以嚴正譴責，並堅守對烏克蘭的支持；同時將與美國、南韓協調，嚴密監視北韓飛彈與核武開發動向。

＊修憲與皇室制度：呼籲國會討論「時代所需憲法」

高市早苗強調，日本面臨的安全與社會環境已大幅變化，「現在正是國會正面討論修憲的時刻」。她呼籲各黨就自衛隊明記於憲法、緊急事態條款等議題展開具體協商。

在皇室相關議題上，高市早苗表示將以「維持皇統延續的穩定制度」為原則，慎重檢討《皇室典範》的修正方向，確保皇位繼承體系的長期穩定。