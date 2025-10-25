日本熊襲累積10死！38歲男「為救鄰居」慘遭撕咬　臉部重創喪命

記者張方瑀／綜合報導

日本秋田縣一名38歲男子為救遭攻擊的鄰居夫婦，不幸被熊撕咬身亡。今年日本各地已累計10人命喪熊爪，創下有統計以來最嚴重紀錄，熊害危機持續升溫。

為救鄰居慘死 臉部重創導致低氧性腦病變

這起事件發生於24日上午，地點在秋田縣東成瀨村村公所西側約500公尺的住宅與農田區。當時一對70多歲的夫婦在屋外工作時，突遭熊襲擊。聽到慘叫聲後，38歲的佐佐木喜行與60多歲的父親趕來救援，卻也先後被熊攻擊。

4人全數被送醫急救，但佐佐木因臉部嚴重撕裂導致低氧性腦病變宣告不治；其父親及那對夫婦則頭部重創，傷勢嚴重仍在搶救中。警方研判，之後在現場附近遭獵殺的熊，極可能就是兇手。

參與行動的獵人形容，熊竟在喧鬧聲中仍安然伏於樹後休息，「這在過去幾乎不可能發生，不知道是自然環境變了，還是牠們的行為已進入危險階段。」

富山婦人修剪樹木遭襲 臉骨斷裂血流滿面

不只秋田，熊的威脅也蔓延到富山縣立山町，有一名70多歲婦人日前在自家庭院修剪樹木時，遭熊突襲重傷，她臉部被利爪劃開、骨折流血，目擊鄰居驚呼，「她搖搖晃晃走著，用手摀著臉，血一直滴下來，情況非常可怕。」

就在這起襲擊發生前，附近民宅後方才被目擊有兩頭成年的熊出沒，居民人心惶惶。

北海道首度啟動「緊急槍獵」 專家示警秋季風險升

同日，北海道札幌市也有棕熊闖入公園覓食。當地政府認定市民生命安全受到緊急威脅，首次啟動「緊急槍獵」制度，由獵人實施射擊行動，成功獵殺2頭棕熊，創下北海道首次以緊急槍獵方式處理熊害的紀錄。

據統計，日本今年度因熊襲死亡人數已達10人，遠超過過去最慘紀錄的6人。秋季正值熊為冬眠前積極覓食的活躍期，專家警告，熊害事件恐進一步增加，呼籲民眾進山作業或郊外活動時務必提高警覺。