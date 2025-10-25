　
申請試吃彌月禮！客「不想付運費」店家怒了：蹭免錢又要吃好吃滿

▲▼嬰兒,新生兒,寶寶。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲有些人會申請彌月禮試吃。（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些店家會提供彌月蛋糕、喜餅試吃，不過近日就有網友發文表示，客人申請彌月蛋糕試吃、喜餅試吃，「酌量收費沒有錯吧？」如果不想到門市試吃，付個運費應該也是正常的，「想蹭免錢又要吃好吃滿，簡直異想天開！」貼文曝光後，引起討論。

這名網友在臉書社團「匿名2公社」上發文表示，「真心覺得台灣人都被養廢了！」他認為，如果想要申請彌月蛋糕試吃、喜餅試吃，店家酌量收費應該沒有錯吧？怎麼會覺得店家應該要提供「免費」的呢？且試吃也沒有一定要多少量吧？店家提供適量，供客人試個口味應該不過分。

接著原PO說，如果客人不想到門市試吃，就應該負擔宅配到府的運費，這筆費用也不是店家收走，「扣除運費1、200元的試吃費用付不起真的不要生小孩，想蹭免錢又要吃好吃滿，簡直異想天開，當店家營運成本都是天上掉下來的膩？」

▲寶寶,嬰兒（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO也強調，小工作室真的不能跟集團、連鎖店比，且一分錢、一分貨，錢給到哪，品質就到哪，「不要給1塊，要求1萬的品質，乾脆去搶還比較快」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「彌月蛋糕試吃是低價買來試吃，有些貪小便宜的人會覺得是免費」、「我申請的時候該支付多少錢都照付欸！因為這些都是成本，而且都比原售價優惠了」、「我自己申請都覺得試吃價很優惠呀！有些常溫宅配店家甚至會自己吸收運費欸」、「付不起就別要，偏偏一堆人不懂這個道理」、「小小一塊就夠了吧，是要吃多大一塊，有沒有這麼餓」。

