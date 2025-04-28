孩拿iPhone 16e被比下去！他佩服「敢生小孩的人」　網點出問題

▲原PO佩服敢生小孩的人。（示意圖／記者李毓康攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「我別說生小孩，連結婚都不想。」一名網友發文表示，現在物質誘惑大，很多小朋友都會相互比較，但作為父母，每個月光要扛車貸、房貸就已經占用快一半的收入了，若要給孩子最好的，勢必只能犧牲自己的生活品質，「真佩服現在還敢生小孩的父母！」貼文曝光後，引起討論。

這名網友在臉書社團「匿名2公社」上發文表示，現在的物質誘惑大，加上小朋友都會互相比較，「在學校同學都拿iPhone 16 Pro，就算孩子已經拿了iPhone 16e還是被比下去，更別說有不少只能拿安卓入門機」。

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原PO說，每個月光是房貸、車貸，就已經占了收入將近一半，若再扣掉生活中所需的各種費用，可以運用的資金就變得更少了。因此，若要給小孩最好的，父母勢必只能犧牲自己的生活品質，更別說出國了，「如果可以再讓我做選擇，我別說生小孩，連結婚都不想」。

不過貼文曝光後，底下不少網友則認為，「如果孩子去攀比，那就好好思考一下為何他虛榮心這麼強？為何要在乎輸了物質條件。不用羨慕，夠用就好」、「是家長過度滿足孩子的需求跟期待才是問題」、「不是每個小孩都這麼會攀比，父母教育的觀念很重要」。

也有網友回應，「同儕的比較很可怕的，會認為他有你沒有，就會覺得你是怪人，久而久之被排擠、孤立」、「雖然我是覺得攀比不是絕對，但也無法否認有些人一開始就輸在起跑線上了」。話題引發討論。