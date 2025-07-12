孩子生日！媽買小蛋糕到班上　同學卻嫌小氣：別人媽媽買肯德基耶

▲原PO不解，「為什麼小孩不能回家慶生就好？」（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

「為什麼小孩不能回家慶生就好？」一名網友發文表示，每個家庭的經濟狀況不同，為什麼自己小孩生日當天，父母卻要掏錢買食物、飲料去班上呢？像她因為是買簡單的蛋糕、小牛奶，結果孩子的同學居然就嫌小氣，讓她相當無奈。

這名網友在臉書社團「匿名2公社」上發文表示，她真的不懂，為什麼自己孩子生日當天，父母卻要掏錢買食物、飲料、大蛋糕到幼兒園班上，替孩子慶生呢？她透露，有些父母的經濟條件好，就會買速食店的套餐，或是買披薩、炸雞以及一人一杯飲料，並準備一個大蛋糕。

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「這個文化到底是怎麼形成的？」原PO拋問，如果生活比較困難的家庭，要如何應對？沒有能力提供這些的父母，可能就是買個小蛋糕、一人一瓶小牛奶，但沒想到，「孩子們還會跟我孩子說 ：你媽媽好小氣喔！那個誰誰誰的媽媽，上次買肯德基耶～孩子心裡受創，回來說：媽媽你很小氣嗎？」

原PO也無奈，「為什麼小孩不能回家慶生就好？幼兒園非得要搞這種活動呢？沒完沒了。」她認為，自己一直都是有多少能力做多少事情，然而特別準備的小心意，「結果是這樣？也是遺憾」。

貼文底下，不少網友紛紛回應，「我都幫小孩請假，帶他去遊樂園玩，小孩開開心心」、「就不知道哪個家長先這樣做，搞得其他家長沒有表示一下就會被說嘴似的」、「我都不弄這個，不是花不起，是覺得沒必要，因為比不贏，總有更肯花錢的父母」、「兒子他們學校幼稚園不行家長做這些耶！買小禮物分享也不行」。也有網友建議，「真是這樣，你要不要考慮換幼稚園？這環境的小孩價值觀偏差了，然後我覺得自己在家慶祝就好，幹嘛要跟隨」。