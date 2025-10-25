　
社會 社會焦點 保障人權

恆春背包客棧淫老闆「闖房打手槍」對棉被噴精　3女嚇壞急報案

記者陳崑福／屏東報導

3名國際交換學生投宿恆春一家背包客棧後，指控50多歲的王姓老闆於24日凌晨5時左右，竟趁她們熟睡時闖入房間，對著棉被打手槍自慰，嚇壞1名未完全入睡的女大生。事後，3人連忙收拾行李，跑到50公尺外的恆春警分局報案，警方已傳喚該名老闆到案。據悉，雖王男否認，警方已調閱其他監視系統、採集棉被上不明液體做DNA比對。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／墾丁國家公園）

▲恆春發生民宿老闆闖女房間的離譜事件。（ETtoday資料照，翻攝墾丁國家公園臉書）

對此，屏東縣府交旅處副處長張瑞裕表示，經查該民宿為非法旅宿業者，縣府將派員前往稽查，並依發展觀光條例開罰，以赫阻這種違法的行為，確保旅客住宿權益。也提醒民眾出外旅遊，務必選擇合法旅宿，以確保住宿品質與人身安全，切勿入住未合法申請登記及違規擴大營業房間之旅宿業者。

據了解，這3名來台潛水旅遊的國際交換學生，入住恆春老街上的一間背包客棧中的4人房，當夜第4名房客仍未歸，因此未將房門上鎖。凌晨5點左右，其中1名女大生聽到開門聲，本以為是房客回來，不料瞇眼一看，卻看到民宿老闆褪下褲子，對著她們的棉被打手槍，由於屋內燈光全暗，該女大生害怕不敢亂動，待老闆離開後，她驚慌失措叫醒另兩名同伴，3人迅速收拾行李，到恆春警分局報案。

▲恆春分局偵查隊副隊長林文謙對該案做說明。（圖／記陳崑福翻攝）

據悉，3名女大生選擇價格較低的背包客棧，入住時老闆態度正常，到晚上還看到他帶狗上樓休息，沒想到竟發生這起事件，該名目擊女大生事後將經歷上網公開，提醒其他旅客注意安全。

恆春警方表示，於10月24日清晨接獲報案，被害人稱在本轄某背包客棧內房間睡覺時，察覺有不明男子進入房間，並疑似有猥褻行為，員警獲報後至現場採集相關跡證。而該男子行為已觸犯刑法乘機猥褻罪，並依性騷擾防治法規定受理申訴。

10/24 全台詐欺最新數據

452 2 4259 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

獨／64萬粉YouTuber慘了！直播探險驚見男屍　遭移送法
泰王太后駕崩！「8電視台秒變黑白」　民眾哭捧遺像
快訊／大谷翔平世界大賽首轟難救　道奇牛棚崩盤慘敗
才把豬載到市場「就爆非洲豬瘟」　業者吐心聲
快訊／非洲豬瘟台中34關聯場　檢驗出爐
恆春民宿老闆「闖房打手槍」對棉被噴射　3女大生嚇壞

恆春背包客棧猥褻國際學生警方影音

