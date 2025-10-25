快訊／好消息！非洲豬瘟台中34關聯場檢驗出爐　盧秀燕：全為陰性

記者白珈陽／台中報導

台中市梧棲區一處養豬場爆發疑似非洲豬瘟，台中市長盧秀燕今天（25日）上午會同農業部次長杜文珍、環境部環境管理署副署長林左祥於前進應變所召開記者會。盧秀燕表示，關於非洲豬瘟今天有正面消息，相關化製運輸車輛在全國共有40個關聯場，其中34個場位於台中，而初步採檢結果全部都是陰性。

▲盧秀燕今天上午於前進應變所召開記者會。（圖／記者白珈陽攝）



盧秀燕表示，本案化製車（負責載運屠體或屍體）全國有40個關聯場，34個在台中市，採檢過後初步得知的結果是陰性，相關的關聯場檢驗的情況沒有特別異樣，但我們依然不會疏忽，這只是第一波的採檢，將會持續追蹤，未來一週是最重要的關鍵期，非洲豬瘟有潛伏期，還是要嚴守、防堵，將相關防疫工作早日完成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

防檢署副組長余俊明說明，針對疑似化製運輸車輛相關案例場的採檢結果，在彰化（5場）、苗栗（1場）的檢驗結果都已經完成，彰化、苗栗均是陰性，台中34場在昨天完成相關檢驗，檢驗結果也是陰性；案例關聯的屠宰場有5場，其中2場完成送驗，目前檢驗中，其他3場仍正在採檢。

盧秀燕說，台中市府近年經過許多重大事件，包括COVID19疫情時間長達3年，3年間中市府與中央衛福部合作愉快，共同將疫情克服；也碰過百年大旱，當時與經濟部合作順利。這次碰到非洲豬瘟，中市府跟農業部也合作良好，都有信心解決。

盧秀燕說，重大事件沒有辦法預測發生，但只要遇到，中市府一定會團結堅定地與中央站在一起，共同解決問題，這次設立的目標是希望豬瘟是個案，要儘速清零。