國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

沒看過一輛車這麼多屎！奧迪慘變鳥糞靶場　研究曝最易中招顏色

▲▼澳洲雪梨西部一輛奧迪（Audi）轎車，竟被厚厚一層鳥屎完全覆蓋。（圖／翻攝自TikTok）

▲雪梨西部一輛奧迪轎車，竟被厚厚一層鳥屎完全覆蓋。（圖／翻攝自TikTok）

記者張方瑀／綜合報導

澳洲雪梨西部一輛奧迪（Audi）轎車，竟被厚厚一層鳥屎完全覆蓋，畫面誇張到讓網友驚呼太噁心，影片曝光後迅速在TikTok上爆紅，吸引超過130萬人觀看，拍攝者更直呼，「我這輩子從沒看過一輛車被鳥屎蓋成這樣。」最新研究也指出，棕色、紅色與黑色等深色車最容易成為鳥屎攻擊目標。

根據news.com.au報導，這起事件發生在雪梨西部潘德爾山（Pendle Hill）靠近圖恩加比（Toongabbie）的一處停車場。汽車美容公司Detail Expert負責人加倫（Garen）拍下畫面並上傳至TikTok，只見這輛奧迪幾乎看不出原色，厚厚一層鳥糞、樹葉和樹枝堆滿全車，他邊拍邊嘆，「這車真的臭翻天，好像成了鳥兒的靶場。」

當地居民也在留言區認出這輛受害車，一名網友表示，「它已經停了好幾週，我住附近，那裡樹上有一大群朱鷺（Ibis），大家都知道要避開那些地方。」另一人則留言，「我每天都看到那輛車，看了都焦慮。」

加倫受訪時透露，影片爆紅後他已聯絡上車主。這台奧迪原先停在修車廠維修，完工後因家中沒空位，車主暫時停在附近停車場。加倫表示，自己已接手清潔工作，「目前已經把鳥屎清掉一大半，還在持續處理中。」

他推測「肇事主角」正是朱鷺，形容牠們在當地已成為害鳥，「整個停車場都在牠們活動範圍內，牠們在高樹築巢、繁殖速度又快，幾乎到哪都會搞得一團亂。」

根據汽車品牌分析網站Alan’s Factory Outlet本月發布的研究，棕色、紅色與黑色等深色車最容易成為鳥屎攻擊目標，其中Ram皮卡（Ram ute）、吉普（Jeep）與雪佛蘭（Chevrolet）最常中標，而特斯拉（Tesla）、奧迪與速霸陸（Subaru）也都名列前十。

坎伯蘭市議會（Cumberland City Council）早在2021年就提出「朱鷺管理計畫」（Ibis Management Plan），指出朱鷺族群數量持續增加，導致噪音、惡臭、衛生風險與植被受損等問題日益嚴重。

@detail.expert2 Birds playing target practice. Who ever owns this car. Contact me.#audi #paintcorrection #scratchremoval #ceramiccoating #sydneycars ♬ original sound - Detail Expert
10/23 全台詐欺最新數據

