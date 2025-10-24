低價代購精品包被抓包！　詐騙女苦喊：薪水不夠，要養男友

▲女子為了養男友，不惜做詐騙。（圖／翻攝魯中晨報）

文／CTWANT

近期，上海市一名劉姓女子遭遇海外代購詐騙事件，引起社會關注。根據報導，劉女透過社群平台認識一名自稱從事海外代購的張姓女子，在對方多次以「採購需時」、「中檢驗貨」、「快遞遭攔」等理由延遲交貨後，最終僅收到一個空盒，始終未見商品本人，劉女憤而報警。

事件起於劉女士在網路上認識張女，對方聲稱可代購國外知名奢侈品牌的手鏈。劉女於今年支付6萬7千多元（約28萬新台幣）全款後，遲遲未收到商品。對方起初以可自提為由取得信任，並表示商品需經「中檢」流程以保障品質與正品來源，進一步要求全額付款。然而，在付款完成後，張女便屢屢以種種藉口推遲發貨。

劉女察覺異狀後，於9月3日前往奉賢公安分局江海派出所報案。警方迅速展開調查，並於9月11日在外省成功將張姓嫌犯拘捕。

▲在對方付款完成後，女子以各種理由藉口延遲交貨，最後寄出空盒。（示意圖／CFP）

據江海派出所李姓辦案員警指出，嫌犯初期仍試圖辯解，稱商品因快遞或中檢流程延誤，才未送達受害者手中。然而隨著警方陸續接獲其他民眾通報，發現全國已有多起類似手法的詐騙案件，確認張女為主嫌。

警方調查顯示，自今年5月起，張女透過社群平台以兩個帳號操作自導自演，假冒「低價海外代購」，與多名受害者展開交易，實則根本無貨可交。她甚至偽造快遞單號，誤導被害人誤以為商品正在運送途中。

令人震驚的是，張女供稱詐騙動機竟與私人情感有關。她坦言長年供養男友，月薪僅約五千元，卻需負擔兩人生活開銷。為維繫關係，她選擇以詐騙維持經濟來源。

警方經分析其帳戶資金流向，已聯繫到來自全國多地的受害者共17人，受害品項包括手鏈、戒指、名牌包等，總金額超過15萬元人民幣。

目前，張女因涉嫌詐欺罪，已遭警方依法刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中，她直言犯案動機：「我一個女生，我要養一個男人，我一養我養三年。我真的沒辦法，我那點工資，一個月5000多塊（約2.1萬新台幣）的工資，我根本就支撐不起。所以我才賣這種訂製款這種東西。」

