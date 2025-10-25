　
國際

畢卡索畫作離奇失蹤21天！　真相竟是「被鄰居撿走」

▲▼畢卡索（Pablo Picasso）作品《吉他靜物》（Still life with guitar）。（圖／VCG）

▲畢卡索作品《吉他靜物》。（圖／VCG）

記者張方瑀／綜合報導

西班牙警方近日尋回一幅失蹤近3週的畢卡索（Pablo Picasso）畫作，這幅名為《吉他靜物》（Still life with guitar）的作品原定從馬德里運往格拉納達（Granada）展出，卻在途中離奇失蹤。如今真相曝光，畫根本沒離開原地，疑似因誤放與好心鄰居誤收，導致一場烏龍風波。

根據《衛報》報導，這起事件發生在10月3日，運送展品的貨車從馬德里出發，預計將多件外借作品送抵卡哈格拉納達基金會（CajaGranada Foundation），其中包括這幅創作於1919年的畢卡索小型水粉畫。然而，基金會在開箱點交時，驚覺這件作品不翼而飛，立即通報西班牙國家警察展開調查。

調查單位最終表示，價值約60萬歐元（約新台幣2070萬元）的畫作其實從未離開大樓。原來，運輸公司人員將包裹暫放在馬德里某棟建築門口，離開時卻遺忘取走，而一名鄰居誤以為是他人遺落的快遞，便順手撿起保管，直到幾天後，她的丈夫提起新聞上報導的「畢卡索畫作失蹤案」，她才拆封確認內容，立刻聯繫警方歸還。

卡哈格拉納達基金會表示，部分展品雖包裝嚴密，卻未正確編號，導致難以即時發現遺漏。警方指出，畫作可能壓根沒被裝上貨車，目前仍持續調查中。

這幅《持吉他靜物畫》原本是基金會展覽《靜物畫：永恆的靜止》（Still Life: the Eternity of the Inert）的重點作品之一。儘管過程烏龍，基金會仍表示希望能如期展出，讓作品重回聚光燈下。

10/23 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]



