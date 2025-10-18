價值2千萬畢卡索名畫「神秘失蹤」！　監視器也沒拍到

▲ 畢卡索畫作神秘消失。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西班牙警方正追查一起藝術品失竊案，一幅價值60萬歐元（約台幣2143萬元）的畢卡索名畫《吉他靜物》（Still Life with Guitar），在運送至格拉納達市展覽會場途中竟神秘失蹤。

綜合《路透》等外媒，這幅創作於1919年的水粉畫作品尺寸僅13x10公分，原定參與「靜物．靜止的永恆」（Still life. The eternity of the inert.）特展。CajaGranada基金會17日聲明，該畫作屬私人收藏，當時正和其他藝術品從馬德里運往安達盧西亞地區的格拉納達市。

基金會說明，運輸公司貨車於10月3日周五上午抵達CajaGranada文化中心，所有包裝箱在監視錄影下完成卸貨，但直到6日開始拆箱作業時，策展人與展覽主管才驚覺該幅畢卡索畫作不翼而飛。

聲明補充，「由於並非所有包裹都有適當編號，在未拆箱前無法徹底檢查」，調閱周末期間監視器畫面也未發現任何異常事件。

基金會隨即向西班牙國家警察報案，並提供所有資源協助調查，表示對當局破案能力充滿信心。目前這幅畫作已登錄至國際被竊藝術品資料庫，警方正全力追查。