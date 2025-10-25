　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

那一年10/25兩場重大勝利！　莫忘臺灣光復、金門古寧頭大捷紀念日

▲▼ 抗戰歷史、日本受降、台灣光復節 。（圖／記者任以芳攝）

▲莫忘80年前1945年10月25日，日本正式向中華民國政府投降，台灣擺脫日本殖民命運 。（圖／翻攝 重慶抗戰遺址博物館）

記者任以芳／北京報導

莫忘今天10月25日是「臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」，回顧80年前1945年10月25日的今天，日本正式向中華民國政府投降，臺灣擺脫日本殖民命運。除了光復紀念，1949年10月25日至27日，我國軍在金門古寧頭與共軍激戰三天，最終以少勝多、成功擊退登陸部隊，史稱「古寧頭大捷」，這兩段重大歷史都贏來勝利時刻，也是先烈用血淚換來的和平自由，後人不可忘記。

今天是台灣光復節，但臺灣民眾或許已經逐漸淡忘80年前這一天，曾經是中華民國革命先烈用生命與鮮血，為後人換來的和平紀念日。回顧臺灣光復節的由來，起源大清帝國在 1895 年甲午戰爭戰敗後，與日本簽訂《馬關條約》，將台灣與澎湖列島「永久」割讓給日本。

此後臺灣經歷長達50年日治時代（早期稱日據時代），日本在臺推行現代化建設、進行土地改革、教育制度改造，但同時實施嚴格的文化同化與「皇民化」政策，壓抑本土語言與中國文化，以及大量的資源掠奪。

▲▼ 抗戰歷史、日本受降、台灣光復節 。（圖／記者任以芳攝）

▲日本中國派遣軍參謀長小林淺三郎將《降書》送到受降席前，雙手呈給何應欽將軍。（圖／翻攝 重慶抗戰遺址博物館）

1941年太平洋戰爭爆發後，中華民國對日宣戰，提出「收復臺灣、澎湖」的戰爭目標。1945年8月，日本在二戰中戰敗，根據《開羅宣言》、《波茨坦公告》與日本降書條款，臺灣應歸還中華民國。

何應欽將軍奉蔣中正命令，於1945年9月9日在南京代表中國戰區先接受日軍總司令岡村寧次（日本陸軍總司令）的投降簽字。由日本中國派遣軍參謀長小林淺三郎將《降書》送到受降席前，雙手呈給何應欽。何應欽檢視兩份降書後簽字蓋章。陸軍參謀長蕭毅肅將其中一份降書交付岡村寧次，岡村寧次起立受領。

▲▼ 台灣光復、台灣行政長官陳儀則代表同盟國中國戰區最高統帥、中華民國國民政府主席蔣中正接受日本受降 。（圖／翻攝 重慶抗戰遺址博物館）

▲陳儀則代表同盟國中國戰區最高統帥、中華民國國民政府主席蔣中正接受日本受降 。（圖／翻攝 重慶抗戰遺址博物館）

1945年10月25日，「中國戰區臺灣省受降典禮」定於上午10時在臺北公會堂舉行，由陳儀將軍代表同盟國中國戰區最高統帥蔣中正將軍接受日本臺灣總督安藤利吉的無條件投降。自此，臺灣結束日本統治時代，重歸中華民國版圖，史稱「臺灣光復」。

根據當時老照片顯示，當時臺灣民眾在街頭高掛標語、歡慶勝利，街頭懸掛青天白日旗，隨後中華民國政府成立「臺灣省行政長官公署」，派陳儀接收地方政務，開啟戰後重建階段。

▲▼ 台灣光復、台灣行政長官陳儀則代表同盟國中國戰區最高統帥、中華民國國民政府主席蔣中正接受日本受降 。（圖／翻攝 重慶抗戰遺址博物館）

▲ 台灣光復後，老百姓歡欣鼓舞 。（圖／翻攝 重慶抗戰遺址博物館）

自1946年起，中華民國政府將10月25日訂為「台灣光復節」，長期爲法定假日，主要紀念1945年日本在二戰戰敗投降後，臺灣結束50年至日治，重歸中華民國的重要歷史時刻。每年舉行升旗典禮、紀念大會與公祭儀式，曾經是全臺重要國定紀念日之一。

然而，隨著兩岸分治、政黨輪替的政治氛圍轉變，以及台灣本土意識抬頭，臺灣光復節的象徵意義逐漸被淡化。陳水扁執政時期，於2000年12月取消此日的假期。之後除了馬英九執政時期舉行相關紀念活動，到了蔡英文政府時代更加淡薄，未見官方有慶祝活動，僅由部分退伍軍人團體與地方政府自行舉辦。

即使2025年5月立法院修法，重新定調10月25日爲「臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」，共同紀念臺灣光復和古寧頭大捷，消失20多年的「臺灣光復節」終於又恢復，但這段歷史在時間推移之下，逐漸被臺灣老百姓淡忘，包括賴清德政府依舊延續對抗戰歷史與光復節的「冷處理」態度，甚至日前民進黨秘書長徐國勇喊出「沒有什麼台灣光復節」，被台北市長蔣萬安質疑是意識形態。

臺灣多位學者分析，賴政府傾向以「戰後轉型正義」取代傳統的抗戰勝利和「光復」敘事，包括賴清德日前喊出「終戰」一詞，強調「和平、反侵略」，有意降低與兩岸歷史史觀的連結，主要建構臺灣「主體性」的歷史觀點。

▲空軍航空技術學院校友總會宣佈10月25日舉辦台灣光復節祭典與全民國防大遊行。（記者林東良翻攝，下同）

▲空軍航空技術學院校友總會宣佈10月25日舉辦臺灣光復節祭典與全民國防大遊行。（記者林東良翻攝）

相較賴清德政府選刻意「冷落」這段歷史，臺灣民間依舊有人銘記歷史舉行小型紀念活動。由中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄、前台大校長管中閔、作家楊渡等人發起「給台灣的詩－台灣光復80週年詩歌朗誦會」，地點選在當年日本總督遞出降書的中山堂光復廳，受邀的蔣萬安當天以閩南語朗誦前輩詩人賴和紀念霧社事件的《南國哀歌》。

另外，中華民國空軍航空技術學院校友總會、臺南市退伍軍人協會等軍系團體、同鄉會也宣布，今天將在臺南市忠烈祠，擴大舉辦光復祭典與升旗典禮，還有全民國防大遊行活動。

▲▼ 抗戰歷史、日本受降、台灣光復節 。（圖／記者任以芳攝）

▲右為中央航空學校校訓，左為當年知名抗戰口號 。（圖／記者任以芳攝）

相較臺灣民間小規模的自發性紀念，大陸方面動作頻頻，今年舉行一系列相關活動，藉機強化自身的歷史詮釋與主權論述，包括昨天24日中共全國人大常委會表決通過設立「臺灣光復紀念日」，首次以國家名義把這一天訂為紀念活動，展開跨海峽的「歷史話語權、詮釋權」爭奪戰，也是向國際宣示傳遞「臺灣自古屬於中國」的歷史連續性，並以「統一進程的歷史起點」重新定義光復節的政治意涵。

除了臺灣光復紀念日，今天10月25日也與另一段關鍵戰史緊密相連。1949年國共內戰末期，中華民國政府退守臺灣後，共軍企圖跨海攻占金門。1949年10月25日至27日，國軍在金門古寧頭地區與共軍激戰三天，最終以少勝多、成功擊退登陸部隊，史稱「古寧頭大捷」、「金門保衛戰」。

這場勝利也長期穩固了臺灣的安全防線，從此台海兩邊分治，也為臺灣政治與軍事發展爭取穩定發展空間。因巧合於同日，古寧頭戰役與臺灣光復節並列重新恢復法定紀念日，希望後人莫忘這兩段重大歷史，緬懷前人犧牲與奉獻。

▼ 10/25是臺灣光復節也是古寧頭大捷，我國軍在金門奮勇抵抗共軍 ，以血淚守護臺灣安全。（圖／翻攝 青年日報）

▲▼ 10/25古寧頭大捷，我國軍奮勇擊敗共軍 。（圖／翻攝 青年日報）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
家寧晚間上新片了！　留言區罵爆
國二少女罹糖尿病！三餐吃這些「血糖飆13％」
楊冪、劉亦菲友情破裂　尷尬合照畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

那一年10/25兩場重大勝利！　莫忘臺灣光復、金門古寧頭大捷紀念日

陸今舉行台灣光復80周年紀念大會　設立10/25法定紀念日主導話語權

主動提離婚把妻趕出門！陸酗酒男「1打7」4個月崩潰求復合

陸設立「台灣光復紀念日」　陸委會：光復和中共毫無關係

退役中將涉共諜案被判刑　國台辦：民進黨濫用司法迫害愛國統一力量

陸設立10/25為台灣光復紀念日　國台辦：體現解決台灣問題堅定意志

妻肚子被捅爛！老公藏刀暴襲　只因她買豬肉...老闆給折扣

「沒有台獨就沒有武統」　陸學者：十五五規劃涉台工作考驗兩岸智慧

快訊／陸人大最新通過「設立10/25台灣光復紀念日」　推進統一進程　

老婆曖昧8男還開房　被綠人夫抓包竟道歉：錯在我偷看手機

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！　7頭流到彰化、嘉義

清泉崗機場旁兇殺！男驚恐倒退2度跌地畫面曝　躺血泊慘死

劉若英見阿信幫搬木箱：有沒有拍？　邀歌失敗⋯他笑「因別人更不客氣」

黃少祺當兵被盯「徒手摳尿垢」　「指甲縫留味道」洗不掉

那一年10/25兩場重大勝利！　莫忘臺灣光復、金門古寧頭大捷紀念日

陸今舉行台灣光復80周年紀念大會　設立10/25法定紀念日主導話語權

主動提離婚把妻趕出門！陸酗酒男「1打7」4個月崩潰求復合

陸設立「台灣光復紀念日」　陸委會：光復和中共毫無關係

退役中將涉共諜案被判刑　國台辦：民進黨濫用司法迫害愛國統一力量

陸設立10/25為台灣光復紀念日　國台辦：體現解決台灣問題堅定意志

妻肚子被捅爛！老公藏刀暴襲　只因她買豬肉...老闆給折扣

「沒有台獨就沒有武統」　陸學者：十五五規劃涉台工作考驗兩岸智慧

快訊／陸人大最新通過「設立10/25台灣光復紀念日」　推進統一進程　

老婆曖昧8男還開房　被綠人夫抓包竟道歉：錯在我偷看手機

今3地有雨　明「東北季風」再增強降溫

美推組國際部隊監督加薩停火　以色列有權否決

通膨溫和、降息希望再增！美股收472點創新高　台積電ADR漲1.45％

那一年10/25兩場重大勝利！　莫忘臺灣光復、金門古寧頭大捷紀念日

陸今舉行台灣光復80周年紀念大會　設立10/25法定紀念日主導話語權

台灣透過MEGA陣營向川普喊話！白宮默許支持

菲參謀總長：就算沒美軍，太靠近台灣也會成中國攻擊目標

76年前寄信「郵資8千元」！驚奇信封照曝光　南投竟是台中管的

500億資金湧入主動 ETF　清流君：高報酬率背後藏1隱憂

3生肖慘了！凶厄「天月星」將來襲　命理師給指點

【療癒系神奇寶貝上線】萌弟見爸情緒低落　探頭關心+拍肩安慰

大陸熱門新聞

快訊／陸人大最新通過「設立10/25台灣光復紀念日」

主動提離婚！他「1打7」4個月崩潰求復合

妻肚子被捅爛！老公藏刀暴襲　只因她買豬肉...老闆給折扣

陸設立「台灣光復紀念日」　陸委會：和中共毫無關係

退役中將涉共諜案被判刑　國台辦：民進黨濫用司法

陸10/25也過台灣光復節　國台辦：體現解決台灣問題堅定意志

「沒有台獨就沒有武統」　陸學者：十五五規劃考驗兩岸智慧

老婆鹹濕曖昧8男友還開房　被綠人夫道歉：我不該偷看手機

陸金飾1g一夜跌超200元！顧客進店直接買

陸多名買家控「蘇菲安心睡褲有活蟲」

中國限制稀土出口　歐盟考慮反制

4歲童喝珍奶蹦床「噎死」　母怒嗆店家未提醒

陸房市景氣低迷！房產仲介兼職送外賣 常帶看有地緣送餐優勢

「免費吃火鍋」誘騙投資　600人上當損失1.8億

更多熱門

相關新聞

戰鬥前情報確實？捍衛我們民主自由的「古寧頭大捷」

戰鬥前情報確實？捍衛我們民主自由的「古寧頭大捷」

今年是古寧頭戰役70周年紀念，70年前10月24日到10月27日，共軍從金門古寧頭突擊登陸，意圖一舉佔領金門，與金門守備部隊，產生激烈戰鬥。

關鍵字：

臺灣光復古寧頭大捷

讀者迴響

熱門新聞

國二少女罹糖尿病！三餐吃這些血糖飆13％

家寧晚間上新片了！留言區罵爆

與閨蜜祭拜卻慘死　檢警疑遭他殺

黃立成爆砸12億買陶朱隱園　親回：買三小

長白髮可能是身體在抗癌！最新研究曝

4縣市豪大雨特報！一路濕到這天

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

逸祥婚禮席開50桌守貞5年新娘減重45公斤

豬肉公主談豬瘟：最害怕的事終究發生了

台菲混血正妹網紅猝逝！年僅19歲

嫩妹逃離柬詐騙園區　遭「電擊私密處」玩壞

華府智庫稱賴清德魯莽領導人　作者起底！肯定九二共識、一國兩制

重陽「極陽日」超凶！命理師點名6件事別做

獨／清泉崗機場旁兇殺！死者驚恐倒退畫面曝

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

更多

最夯影音

更多
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊
邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面