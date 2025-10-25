　
生活

一句「需要幫忙嗎」？桃機服務楷模「以溫柔化解不安與焦慮」幫旅客轉換心情開啟旅程 

▲▼ 桃園國際機場,桃園機場公司,服務楷模,商務,貴賓室,環宇。（圖／資料照）

▲以溫柔笑容迎接每一位旅客，桃園機場環宇商務中心服務人員黃婉怡，善於以細心觀察與真誠行動，化解客人的不安與焦慮，展現桃園機場服務楷模的溫暖風采！（圖／資料照，下同）

記者萬玟伶／桃園報導

「您好，需要什麼幫忙嗎？」這句溫柔而堅定的問候，是桃園機場環宇商務中心服務人員黃婉怡最常對旅客說的話。入職八年，她以細膩觀察與真誠心意，化解了無數旅途中突如其來的不便與焦慮。也因此獲選為「113年度桃園機場服務楷模」，成為最溫暖的身影之一。

黃婉怡笑言，與機場的緣分始於童年。父親經常到國外出差，返家後總會分享世界各地機場的故事，更帶她到桃園機場外圍看飛機起降，飛機震耳的引擎聲與翱翔的身影，在她心中烙印下深刻回憶。「機場對我來說，不只是交通的場域，更是一個充滿希望和感動的地方。」

以生活經驗淬鍊出的細膩觀察
回應旅客最需要協助的時刻
做為貴賓室服務人員，黃婉怡即使在忙碌環境中，仍能迅速察覺旅客需求並主動協助。「看到他們的焦慮漸漸化為笑容，就是我最開心的時刻。」求學時，她曾長期照顧膝蓋受傷的阿婆（客語：奶奶），從餵食、換藥到復健都親力親為，也因此學會觀察與體諒長者需求，奠定了她的服務態度。

▲▼ 桃園國際機場,桃園機場公司,服務楷模,商務,貴賓室,環宇。（圖／資料照）

▲雖然主要負責吧檯服務，黃婉怡卻也習慣在旅客踏入貴賓室的那刻，便留意他們的不同需求，讓貼心服務無縫展開。

有次她接待帶著失智妻子的老先生，對方擔心太太如廁不便會弄髒沙發、需要賠償，神情緊張。黃婉怡立刻鋪好防水墊、輕聲安慰：「沒關係的，請不用擔心。」看著老先生細心為老太太梳髮的畫面，她也感動得紅了眼眶。
返程時，老先生帶著妻子再次來道別，說太太已難承受長途飛行，將定居美國。黃婉怡感歎道「機場真的是一期一會的地方，也提醒我要珍惜每一次相遇。」

從細節出發，用心讀懂需求
以專業把握每一次服務契機
多年服務下來，黃婉怡最深刻的體會，就是「觀察」的重要性。她善於從眼神、動作中讀出旅客未說出口的需求。初次來貴賓室的旅客，她會主動介紹設施與服務內容；若旅客想進一步了解，她會留下聯絡方式轉交業務同仁。她分享，出國遊玩的旅客通常情緒高昂、需要熱情互動，商務客與政商人士則重視沉穩專業，這些判斷與切換，都需要不斷學習與經驗累積。

▲▼ 桃園國際機場,桃園機場公司,服務楷模,商務,貴賓室,環宇。（圖／資料照）

▲走進包廂前，黃婉怡也會觀察旅客的神情與節奏，適時化解客人們的緊繃氣氛，讓他們接下來的旅程從容又舒心。

除了應對不同客群，臨場的主動也同樣重要，「一句『需要什麼幫忙嗎？』就能讓他們安心！」這句話，也成為她最常說的一句話。「登機前若遇到意外只會讓人更緊張，我們的任務就是讓每位旅客都能安心啟程。」服務不是等待，而是主動伸出援手。

分享喜愛角落
也是傳遞機場溫度的方式
專注服務之外，她心中也有一處推薦的角落──觀景台。對她而言，那裡是放鬆與療癒的所在。她笑說，最近阿提哈德航空首航，大家聚在觀景台觀看飛機降落，場面壯觀又熱鬧。「即使不是航空迷，也會被那份感動感染。」

▲▼ 桃園國際機場,桃園機場公司,服務楷模,商務,貴賓室,環宇。（圖／資料照）

▲桃園機場觀景台是備受許多旅客與員工喜愛的場域，眺望飛機起降的瞬間，總能喚起人們對於旅行的嚮往與感動！

一句簡單問候
為旅客留住旅途最暖回憶
八年來，黃婉怡用行動證明——服務不只是流程與禮儀，更是一份貼近人心的溫度。她總在旅客最焦慮無助時，帶來安定與支持，讓桃園機場不只是交通節點，而是一個能安心停靠的地方。

10/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

月餅香腸別硬闖！桃園機場服務楷模「動植物防疫檢疫員」溫馨提醒：主動申報最保險

桃機上演「航站情緣」！超暖「服務楷模」專業引路　幫闊別三年的夫妻隔窗重逢

一句「需要幫忙嗎」？桃機服務楷模「以溫柔化解不安與焦慮」幫旅客轉換心情開啟旅程 

一句「需要幫忙嗎」？桃機服務楷模「以溫柔化解不安與焦慮」幫旅客轉換心情開啟旅程 

疑脫逃！　邊牧在桃機停機坪狂奔

桃園國際機場18日發生一起「託運犬」疑似破籠而出的事件，只見一隻邊境牧羊犬在停機坪上拔腿狂奔，時不時還穿梭在飛機輪胎間隙中，危險畫面相當驚險，加上狗狗似乎因為緊張所以更賣力加速，大大增加了抓捕的難度。影片被分享到網路上，不少民眾紛紛捏了一把冷汗。

桃機上演「航站情緣」！

胡宇威收行李必帶它　讓老婆不解

維也納機場貴賓室驚見「恐怖料理」　一票台人崩潰了

月餅香腸別硬闖！主動申報最保險

