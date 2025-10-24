　
大陸設台灣光復紀念日　黃重諺：人民當家作主才是真正的光復

▲▼副總統賴清德銜總統之命，將出訪南美友邦巴拉圭新任總統貝尼亞就職典禮。8/2府方由外交部次長俞大㵢、發言人林聿禪、總統府副秘書長黃重諺召開記者會說明出訪行程規劃。（圖／記者湯興漢攝）

▲國安會諮委黃重諺。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

明天（10/25）適逢台灣的光復節，中國也將舉辦紀念台灣光復80週年大會。對此，國安會諮委黃重諺24日發文表示，共產黨很愛對台灣人說教，特別一副要台灣人感恩，非得記得「抗戰」、記得「光復」；但他認為，「沒有真正的自由民主，就沒有真正的解放，只有人民真正的當家作主，才是真正的光復」，台灣人沒有虧欠中國人、台灣是台灣人的台灣、世界的台灣。

大陸第十四屆全國人大常委會第十八次會議今（24日）表決通過了《全國人大常委會關於設立台灣光復紀念日的決定》，以國家名義明確自今年起，每年10月25日設立為「台灣光復紀念日」。大陸國台辦稍早也回應，最高國家權力機關常設機關這一莊嚴決定，是捍衛台灣光復、回歸祖國這一重要史實和民族榮光的有力舉措。

對此，我國安會諮委黃重諺發文表示，共產黨很愛對台灣人說教，特別一副要台灣人感恩，非得記得「抗戰」、記得「光復」，不然就貼你個「戀殖」、「皇民」，那股「非得要」的勁，讓他們就是連「紀念二次世界大戰勝利」這樣國際通用的體法也不行，就是牢記「團結必勝，侵略必敗」的二戰精神也不行，九三那天就是連俄、中領導人一起在天安門城樓上討論器官移植的影音給全球直播，只因為不是自己這場閱兵要的主旋律，於是四處對國際媒體說要採取法律行動，逼著人家下架。共產黨的「和平」，顯然和習慣在民主空氣裡吐納的我們差距很大。

黃重諺表示，歷史是這樣的，即便是把「8年抗戰」改成了「14年抗戰」，共產黨很努力的嘗試在現實以外，用「穿梭劇」的方式增加一點自己在這段歷史裡的存在，「但根本的問題是，不是你們參與了多少，而是這場抗戰結束後，你們給中國人民帶來了什麼？這，才是問題的本質」。

黃重諺說，「一寸山河一寸血、十萬青年十萬軍」，中國人民在二戰時期對抗當年軸心國日本侵略的歷史，絕對是世界二戰史中最感動人的篇章之一。

黃重諺提到，就當中國人民以千萬以上傷亡結束了這場戰爭，原本心裡相信著勝利之後，即將而來的是等了好久的實行民主憲政，是盼了多年的自由和繁榮，但沒想到迎接他們的，是共產黨緊接著發動更劇烈的內戰，而他們把這場內戰稱作「解放」。

黃重諺說，直到1949年，中國真的「解放」了，這場內戰4年死傷的人數數以百萬計，而「解放」後的每一天，等在中國人民面前的，沒有原先期待的民主行憲，而是1951年開始的「三反五反」，然後是隨即而來的「大躍進」，跟著來不給喘息的10年「文化大革命」，中國人民一路給折騰的，又是數千萬人的死傷，還有到目前還看不到終點的威權統治。

黃重諺表示，就在全世界民主國家素樸但莊嚴的省思二戰結束80年的這當下，天安門城樓上並肩而坐的，不是當年一起挫敗軸心國的民主友盟，而是侵略烏克蘭的俄羅斯，而是派兵助力俄羅斯侵略烏克蘭的北韓，以及那些心曠神怡的聊著換上新器官，可以活到150歲的獨夫心思，他們說這叫做「慶祝反法西斯暨抗戰勝利80週年」。

黃重諺表示，1945那年，海峽這一端，因為千里外一場與他們無關的戰爭淪為殖民地，無辜讓異族統治了半世紀的台灣人，好不容易終於等到了殖民者日本打了敗仗，就要打包走人。原以為等在褪去被殖民者身份之後的新的每一天，迎向自己的，將會是多年來只能在報刊上隔靴搔癢的歐西人權思潮和民主生活的即將實現，以為自己將從被殖民者脫胎換骨成為國家的主人。

他說，但沒想到，熬過了作為殖民地的50年之後，隨之而來的，是下一個50年的威權統治，還包括了在當時創下世界最長紀錄的38年戒嚴。

黃重諺強調，沒有真正的自由民主，就沒有真正的解放，只有人民真正的當家作主，才是真正的光復。他重申，至於沒有自由民主，又給不起當家作主，本身就是對抵抗侵略的所有忠魂先烈，對現代國家立國宗旨最大褻瀆，那才是真正的可恥，那才是十足的數典忘祖，「這樣的人以及集團，拿什麼跟我們趾高氣揚？又怎麼好意思！」

黃重諺說，「面對歷史，何妨謙卑一些」，並強調「台灣人沒有虧欠中國人」、「台灣是台灣人的台灣、世界的台灣」。

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

