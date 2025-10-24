桃園金牌農村成果展　茶文化、大地餐桌、原民工藝秀成果

▲桃園市農業局今天下午舉辦「村光乍現・桃園金牌好好玩」金牌農村成果展，出席的市府農業局與農業部水保署台北分署等人員大合照。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府農業局會同農業部農村發展及水土保持署臺北分署共同舉辦「村光乍現・桃園金牌好好玩」金牌農村成果展，今（24）日在環球桃園A19舉行一連三天。活動集結5大金牌農村、鄰近機捷優秀休閒農業區與多個農村社區夥伴共同參展，透過市集攤位、手作體驗及創意展示，展現桃園農村生活、生產與生態三面向豐碩成果。

▲桃園市農業局今天舉辦「村光乍現・桃園金牌好好玩」金牌農村成果展，市議員謝美英觀看客家創意攤位後也愛不釋手。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市農業局指出，桃市歷屆全國金牌農村獲獎社區都均獨具魅力，結合地方特色與創新能量，輔導各社區發展推動散策走讀及質感大地餐桌。藉由與農業部農村發展及水土保持署合作辦理成果展，持續深化桃園農村永續發展與品牌形象，讓更多民眾可認識「金牌農村」在地故事與文化魅力。

參展單位包括復興區溪口台社區、龍潭區三和社區、龍潭區大北坑社區、大溪區內柵社區、大溪區南興社區、蘆竹區坑子溪休區、新屋區九斗社區、觀音區樹林社區及龍潭區高原社區等。各社區精心佈置展區，呈現茶文化、客庄伯公信仰、原民工藝與農特產品等主題，可讓參觀民眾體驗桃園農村多元風情。

▲桃園市農業局今天舉辦「村光乍現・桃園金牌好好玩」金牌農村成果展，各項，多項原民工藝與農特產品等主題展現桃園農村多元風情。（圖／記者沈繼昌攝）

農業局表示，活動亮點包含「金牌市集」、「農村體驗闖關遊戲」與許多農村好物，讓參與者透過互動、手作與打卡活動深入了解農村特色，並推出滿額贈與拍照好禮，現場氣氛熱絡。展場中特別呈現桃園市金牌農村的散策走讀及「質感大地餐桌」成果，希望透過成果展，讓更多市民看見桃園農村創新力與文化底蘊，未來也將持續推動多元體驗與品牌行銷，打造桃園農村成為全國亮眼的金牌典範。