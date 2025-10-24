奇蹟一幕！教宗親手一抱「竟是台灣嫩嬰」　台人狂直播：好感動

網搜小組／劉維榛報導

超級天選之人！一對夫妻帶著孩子到梵蒂岡朝聖，22日教宗良十四世繞行聖伯多祿廣場時，夫妻倆臨時擠進人群高舉孩子祈福，意外被隨扈挑中，教宗親手撫摸孩子額頭祝福，讓媽媽感動落淚直呼「身為天主教徒的母親，真是莫大榮幸」。文章引發其他網友也暖喊，「孩子一生有福」。

▲寶寶被教宗親手撫摸祝福，媽媽激動直呼「一生榮幸」。（圖／yashienglin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



一名媽媽在Threads表示，她跟著台灣南松山天主堂到梵蒂岡朝聖，此趟旅遊也帶了雙寶一同出遊，22日教宗良十四世搭著敞篷座車繞行聖伯多祿廣場時，在鮑文生神父的鼓勵下，她與老公在最後一刻擠進兩側人龍，並高舉自己的孩子，希望獲得教宗祝福。

下秒奇蹟發生，孩子真的被隨扈選中，讓原PO感動到無法言喻，「身為一位天主教徒的母親，孩子能被教宗祝福真是莫大的榮幸。」

影片可見，教宗的座車突然停了下來，一臉微笑向圍觀信徒揮手，而戴著超萌毛帽的寶寶一手被隨扈抱起，接著抱到教宗身邊輕撫賜福。原PO說，「其實對面也不少嫩嬰等著降福，但天主用這種特別的方式撫慰我和老公這幾天的勞苦，讓這趟旅程特別難忘！感謝天主。」

底下網友也紛紛感動回應，「給教宗的手降福，好幸運的孩子，祝願一生順遂平安」、「好感動！教宗抱起孩子的那個影片我一看再看」、「寶寶好淡定好可愛，不是天主教徒，但是看了好感動」、「我看了也落淚了 雖然不是天主教徒，但身為媽媽覺得很感動」、「好感動呀！娃兒超可愛，好淡定」。

※本文獲「yashienglin」授權提供。