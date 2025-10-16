陸再有主教獲中梵認可　上海教區吳建林輔理主教獲祝聖

▲上海教區吳建林輔理主教獲祝聖。（圖／翻攝中國天主教網）



記者蔡紹堅／綜合報導

據中國天主教網消息， 10月15日，天主教上海教區吳建林輔理主教祝聖典禮在上海市徐家匯天主堂舉行。梵蒂岡新聞網指出，吳建林的候選人資格在聖座與中華人民共和國臨時協議的框架下獲得批准，聖父教宗並於2025年8月11日任命他為上海的輔理主教。

中國天主教網提到，祝聖典禮由中國天主教主教團主席、中國天主教愛國會副主席、上海教區沈斌主教主禮，中國天主教主教團副主席、杭州教區楊永強主教，中國天主教主教團副主席、江西教區李酥光主教，蘇州教區徐宏根主教襄禮。

中國天主教主教團秘書長楊宇神父宣讀中國天主教主教團的批准書，上海教區神父、修士、修女和教友代表等近600人參加了祝聖典禮。

據中國天主教網資訊，吳建林輔理主教，1970年1月出生於上海市崇明區，聖名依納爵。1991年至1996年，在天主教佘山修院攻讀神學，1997年11月晉鐸。

2003年任市天主教愛國會副主任，2016年任上海市天主教教務委員會主任、市天主教愛國會副主任，2022年8月任中國天主教主教團副秘書長、中國天主教愛國會常委。2025年4月28日當選為天主教上海教區候任輔理主教。