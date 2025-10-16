　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸再有主教獲中梵認可　上海教區吳建林輔理主教獲祝聖

▲▼陸再有主教獲中梵認可　上海教區吳建林輔理主教獲祝聖。（圖／翻攝中國天主教網）

▲上海教區吳建林輔理主教獲祝聖。（圖／翻攝中國天主教網）

記者蔡紹堅／綜合報導

據中國天主教網消息， 10月15日，天主教上海教區吳建林輔理主教祝聖典禮在上海市徐家匯天主堂舉行。梵蒂岡新聞網指出，吳建林的候選人資格在聖座與中華人民共和國臨時協議的框架下獲得批准，聖父教宗並於2025年8月11日任命他為上海的輔理主教。

中國天主教網提到，祝聖典禮由中國天主教主教團主席、中國天主教愛國會副主席、上海教區沈斌主教主禮，中國天主教主教團副主席、杭州教區楊永強主教，中國天主教主教團副主席、江西教區李酥光主教，蘇州教區徐宏根主教襄禮。

中國天主教主教團秘書長楊宇神父宣讀中國天主教主教團的批准書，上海教區神父、修士、修女和教友代表等近600人參加了祝聖典禮。

據中國天主教網資訊，吳建林輔理主教，1970年1月出生於上海市崇明區，聖名依納爵。1991年至1996年，在天主教佘山修院攻讀神學，1997年11月晉鐸。

2003年任市天主教愛國會副主任，2016年任上海市天主教教務委員會主任、市天主教愛國會副主任，2022年8月任中國天主教主教團副秘書長、中國天主教愛國會常委。2025年4月28日當選為天主教上海教區候任輔理主教。

▲▼陸再有主教獲中梵認可　上海教區吳建林輔理主教獲祝聖。（圖／翻攝中國天主教網）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不必裝傻！說的就是劉秀玲　檢直中紅心成應曉薇加保500萬關鍵
快訊／台中2人遭砍！　血噴滿地
北士科T17、T18動土　新壽喊打造「新光水岸森林園區」
加熱菸將上市　「開箱分享」最重罰2500萬
直擊／2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！同框大咖影后
快訊／印尼發生規模6.7地震
快訊／台積電Q3財報令外界驚豔　ADR夜盤先飆逾4%
去花蓮救災！　他已失蹤10天
被漲租1.5倍　租客怒掛布條控「錯在貧窮」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸「一口價金飾」漲價…多人瘋搶！　店員：忙到手都冒煙了

國際知名品牌唇蜜含小米椒提取物「辣辣的」　陸客服回應：豐唇作用

陸再有主教獲中梵認可　上海教區吳建林輔理主教獲祝聖

懸缺9個月　韓前總統盧泰愚之子盧載憲將赴任駐華大使

NBA中國賽只上場10分鐘　籃網宣布裁掉曾凡博

告別鉛污染！陸研發「錫基鈣鈦礦」太陽能電池　光電轉換率17.7%

緬北魏家「政軍商」犯罪模式曝　金主加盟需「殺人祭天」立投名狀

清華自研「玉衡」晶片登《自然》　全球首款亞埃米級光譜成像技術問世

諾貝爾獎槓龜　陸媒評：沒拿洋獎項不是定義中國發展水平指標

始祖鳥蔡國強煙火秀調查出爐　多名官員遭免職徹查

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

陸「一口價金飾」漲價…多人瘋搶！　店員：忙到手都冒煙了

國際知名品牌唇蜜含小米椒提取物「辣辣的」　陸客服回應：豐唇作用

陸再有主教獲中梵認可　上海教區吳建林輔理主教獲祝聖

懸缺9個月　韓前總統盧泰愚之子盧載憲將赴任駐華大使

NBA中國賽只上場10分鐘　籃網宣布裁掉曾凡博

告別鉛污染！陸研發「錫基鈣鈦礦」太陽能電池　光電轉換率17.7%

緬北魏家「政軍商」犯罪模式曝　金主加盟需「殺人祭天」立投名狀

清華自研「玉衡」晶片登《自然》　全球首款亞埃米級光譜成像技術問世

諾貝爾獎槓龜　陸媒評：沒拿洋獎項不是定義中國發展水平指標

始祖鳥蔡國強煙火秀調查出爐　多名官員遭免職徹查

瞄準億元級高資產客戶　星展銀行推出頂級財富管理業務

Fubon Angels、林志傑助陣「台灣大日月潭花火音樂會」 共同傳遞熱血運動能量

代收貨款變私帳！基隆宅配員侵占23萬　分期賠償獲緩刑3年

妹子台鐵上「吃1物」被罵爆！阿姨怒嗆臭、不尊重　全場傻眼

3啦啦隊女神出國脫了！白天包緊緊「晚上只穿比基尼」站一排上圍超兇

黃國昌遭爆樣駭客入侵個資　內政部：戶政系統近5年未被干擾

曾跑龍套30年！徐灝翔過勞導致猛爆性肝炎　高中因長滿青春痘被嘲笑霸凌

AI需求太強勁！　台積電董座魏哲家：今年營收年增幅達30%中位數

快訊／台中驚悚砍殺！2人「胸、頸」中刀...血噴滿地送醫搶救

布蘭妮前夫也要出書爆料　氣到她反擊「情緒勒索慣犯」

【被羈押變神明？】館長收傳票到新北檢！ 律師帶保釋金到場

大陸熱門新聞

始祖鳥蔡國強煙火秀調查出爐　多名官員遭免職徹查

NBA中國賽上場10分鐘　籃網宣布裁掉曾凡博

生意太差！滷味店老闆竟加罌粟吸客

陸放寬「一次有效台胞證」條件　

回收熱！男子變現2kg金條「淨賺百萬」

美拋晶片「五五分」　國台辦：台灣慌慌張張、連滾帶爬

「首來族」辦台胞證追星不觀光　國台辦樂見雙向奔赴

陸飛行汽車「陸地航母」喜提海外最大訂單 中東客戶先訂600台

陸女吃香腸吃出3顆牙！網嚇：活摘器官嗎

最好用？緬北電詐花百萬買「中國員工」

誤傳設計「台版迪士尼」　豪門國際再發8點聲明

緬北魏家「政軍商」犯罪模式曝 金主加盟需「殺人祭天」立投名狀

蘋果執行長庫克也「收到LABUBU」了

陸「一口價金飾」漲價！多人瘋搶

更多熱門

相關新聞

男遊客闖「梵蒂岡聖壇」小便　誇張畫面曝

男遊客闖「梵蒂岡聖壇」小便　誇張畫面曝

一名男遊客在梵蒂岡聖伯多祿大殿參觀聖壇時，竟然在數百名其他信徒與遊客面前，當眾脫掉褲子並且小便，誇張行為令在場所有人震驚，保全人員立即衝上前制止，最後將他帶走。

林佳龍出訪教廷　代表台灣捐10萬歐元給天主教修會

林佳龍出訪教廷　代表台灣捐10萬歐元給天主教修會

教廷捐5萬美元助颱風災後重建　外交部致謝

教廷捐5萬美元助颱風災後重建　外交部致謝

澤倫斯基與川普通話後　烏考慮召開烏俄美歐英會談

澤倫斯基與川普通話後　烏考慮召開烏俄美歐英會談

快訊／賴清德指派陳建仁　出席新教宗良十四世就職彌撒

快訊／賴清德指派陳建仁　出席新教宗良十四世就職彌撒

關鍵字：

梵蒂岡主教教廷教區

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

不拿北市府的錢！北士科T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

剛度完蜜月…土耳其等轉機「古娃娃直接被送醫」！

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面