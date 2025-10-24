有志一同！力挺柯志恩參選市長　洪孟楷：她是能讓高雄變更好的人

▲洪孟楷力挺柯志恩參選2026高雄市長選舉 。（圖／翻攝洪孟楷臉書）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委柯志恩今（24日）宣布角逐2026年高雄市長選舉，並在旗津掛上首面競選看板。對此，國民黨立委洪孟楷表示，他會是柯志恩最堅強的志工與後盾，強調「真正的力量不是錢堆出來的，而是志氣、信念、團隊的堅持與人民的信任」，她是能讓高雄變更好的那個人。

「有志一同！我們都會是柯志恩最強的志工與後盾！」，洪孟楷指出，今天柯志恩在高雄正式掛上首面競選看板，相比南台灣綠營初選「打到天昏地暗」、早就掛滿幾百面看板的場景，柯志恩的第一面看板，雖然來得樸實，但意義重大——有志一同，一起讓台灣變得更好。

洪孟楷提到，很多人或許會擔心資源差距，但真正的力量，不是錢堆出來的，是志氣、信念、團隊的堅持與人民的信任。有志一同，只要你希望改變、願意改變、想要改變，大家就都是柯志恩的夥伴，一起為高雄寫下新的篇章。過去一段時間，藍營常被批評南部經營不足、選舉才倉促提名。但這一次，國民黨不同，從台南到高雄、屏東，我們有專職、專業、長期深耕的委員，一步一腳印耕耘地方，就是要爭取改變的機會。

洪孟楷指出，不論是「天坑弊案」、還是「亂倒廢土」，揭弊的現場，都有柯志恩的身影。身為高雄女婿，他從四年前就力挺柯志恩，因為他相信，她是能讓高雄變更好的那個人。

洪孟楷呼籲高雄鄉親，還有一年時間，敬請撇開以往的投票習慣，好好比較候選人的學經歷與做事能力，看看誰真正能帶來高雄的進步與希望。答案，其實很清楚。「柯志恩加油，我們一起守護、一起前進！新北好、高雄好、台灣更好！中華民國，加油！」。