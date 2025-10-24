不得以考試成績排名　陸教育部10措施「加強中小學生心理健康」

▲陸推十項措施加強中小學生心理健康工作。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸教育部近日發佈《進一步加強中小學生心理健康工作十條措施》，內容涵蓋作業負擔、睡眠時間、網路使用、家庭教育與校園防護等多面向，明確要求不得以考試成績對學生排名，並推行每周「無作業日」，以全面提升中小學生心理韌性與身心健康。

新措施聚焦學生心理健康階段性特點與突出問題，強調要「有效緩解考試升學焦慮」。具體規定包括嚴控書面作業總量、禁止懲罰性與重複性作業、鼓勵每周設立一天「無作業日」。至於

在考試管理上，明確不得以成績對學生進行排名，並要求降低測試頻率、合理設置考題難度。教育部還要求鞏固校外培訓整治成果，防止學科類隱形培訓回潮。

文件同時提出「全面落實每天2小時體育活動」，學校需確保學生有充分運動時間，並舉辦班級、年級體育比賽，增設課間15分鐘活動與課後體育服務，鼓勵社區體育場地對學生開放。

在「保障睡眠」方面，教育部要求合理安排上學時間，不得提前組織統一教學活動，並將學生睡眠狀況納入健康與教育質量監測體系，嚴禁超時學習佔用睡眠時間。

針對網路使用，新措施要求加強學生網路素養教育與家校監督，嚴禁將手機帶入課堂，並推動「息屏行動」減少依賴，同時，平台方也不得推送危害心理健康的內容，需防止「販賣焦慮」、「誘導內捲」等行為。

政策還特別關注留守兒童、單親與事實無人撫養兒童等特殊群體，提出「一生一策」心理輔導，強化家訪制度與情感關懷。同時建立全國心理健康監測預警系統，推進分級乾預與危機處置機制。

文件最後指出，將憑藉「12355青少年服務台」及「12356心理援助熱線」完善協同防護機制，並推動各地建立「AI心理助手」、「智能減壓室」等科技化輔導平台，為學生提供即時心理支持與情緒疏導，形成「學校、家庭、社會三方共護」的心理健康支持體系。