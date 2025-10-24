　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

不得以考試成績排名　陸教育部10措施「加強中小學生心理健康」

▲北京市各小學開學。（圖／CFP）

▲陸推十項措施加強中小學生心理健康工作。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸教育部近日發佈《進一步加強中小學生心理健康工作十條措施》，內容涵蓋作業負擔、睡眠時間、網路使用、家庭教育與校園防護等多面向，明確要求不得以考試成績對學生排名，並推行每周「無作業日」，以全面提升中小學生心理韌性與身心健康。

▲學生上課打瞌睡,午休,睡午覺,大學生,小學生。（圖／CFP）

新措施聚焦學生心理健康階段性特點與突出問題，強調要「有效緩解考試升學焦慮」。具體規定包括嚴控書面作業總量、禁止懲罰性與重複性作業、鼓勵每周設立一天「無作業日」。至於

在考試管理上，明確不得以成績對學生進行排名，並要求降低測試頻率、合理設置考題難度。教育部還要求鞏固校外培訓整治成果，防止學科類隱形培訓回潮。

▲大陸中小學學生在課間修行時間進行各種學校安排的活動。（圖／CFP）

文件同時提出「全面落實每天2小時體育活動」，學校需確保學生有充分運動時間，並舉辦班級、年級體育比賽，增設課間15分鐘活動與課後體育服務，鼓勵社區體育場地對學生開放。

在「保障睡眠」方面，教育部要求合理安排上學時間，不得提前組織統一教學活動，並將學生睡眠狀況納入健康與教育質量監測體系，嚴禁超時學習佔用睡眠時間。

▲▼網課,線上課程,視訊,小學生。（示意圖／CFP）

針對網路使用，新措施要求加強學生網路素養教育與家校監督，嚴禁將手機帶入課堂，並推動「息屏行動」減少依賴，同時，平台方也不得推送危害心理健康的內容，需防止「販賣焦慮」、「誘導內捲」等行為。

政策還特別關注留守兒童、單親與事實無人撫養兒童等特殊群體，提出「一生一策」心理輔導，強化家訪制度與情感關懷。同時建立全國心理健康監測預警系統，推進分級乾預與危機處置機制。

▲▼北京小學開學,學生,學校,教室。（圖／CFP）

文件最後指出，將憑藉「12355青少年服務台」及「12356心理援助熱線」完善協同防護機制，並推動各地建立「AI心理助手」、「智能減壓室」等科技化輔導平台，為學生提供即時心理支持與情緒疏導，形成「學校、家庭、社會三方共護」的心理健康支持體系。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台東帥警「勤務間練健身」遭法辦調綠島！　秀8塊肌猛照控霸凌
快訊／謝龍介注意！　陳以信宣布角逐台南市長
快訊／高雄宣布　全面禁止廚餘養豬
快訊／「這輩子就這樣了」破防！客運司機打斷學生鼻樑　2萬交保
出國玩突中風！29歲正妹醒來「變泰國腔」　罕病真相曝
噴錯就沒效果！「下雨天1神物」不怕鞋濕　正確用法曝光
KTV性侵女同學狂炫耀！17歲男小三通落跑　病母要賠百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中共四中公報「首現6關鍵詞」　2035年人均GDP、航天強國實現登月

不得以考試成績排名　陸教育部10措施「加強中小學生心理健康」

陸健身房辦封閉式減重比賽！　3個月內「減50kg就送保時捷」　

陸「偽娘網紅」羅大美被害案宣判　兇手搶劫殺人數罪併罰判死刑

中美第5輪經貿磋商正確辦法？　王文濤：相互尊重、平等協商

北京八寶山舉行楊振寧告別式　民眾手持相片排長隊含淚送別

低價代購精品包被抓包！　詐騙女苦喊：薪水不夠，要養男友

十五五規劃怎吸引外資　王文濤：不搞損人利己、零和博弈那一套

霸總劇情愛不釋手！　Omdia：今年全球「短劇」收入將達110億美元

長三角連兩起電動車起火爆炸　目擊者曝：如煙火爆燃嚇人

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

暖心瞬間！女駕駛見小貓受困馬路　立刻停車抱走救回一命

普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

桃園客運監視畫面曝光

被拍牽手各務孝太！宋宋鬆口關係　Yuri笑：40歲之後才可以認愛

中共四中公報「首現6關鍵詞」　2035年人均GDP、航天強國實現登月

不得以考試成績排名　陸教育部10措施「加強中小學生心理健康」

陸健身房辦封閉式減重比賽！　3個月內「減50kg就送保時捷」　

陸「偽娘網紅」羅大美被害案宣判　兇手搶劫殺人數罪併罰判死刑

中美第5輪經貿磋商正確辦法？　王文濤：相互尊重、平等協商

北京八寶山舉行楊振寧告別式　民眾手持相片排長隊含淚送別

低價代購精品包被抓包！　詐騙女苦喊：薪水不夠，要養男友

十五五規劃怎吸引外資　王文濤：不搞損人利己、零和博弈那一套

霸總劇情愛不釋手！　Omdia：今年全球「短劇」收入將達110億美元

長三角連兩起電動車起火爆炸　目擊者曝：如煙火爆燃嚇人

中共四中公報「首現6關鍵詞」　2035年人均GDP、航天強國實現登月

從透天搬進華廈！　台東小宅交易占比增16.7%居冠

「賣家幫」3月吸金3億！詐團黑吃黑被踢出群組　夫妻遭判刑

高雄廢校探險驚見男屍「死亡逾1周」　64萬YouTuber嚇壞急報案

貨櫃船公司減班足夠穩住運價　SCFI今日上漲7.11%

苗博雅YT抖內曾單月破百萬　許甫提醒：小心人前牽手背後下毒

修杰楷閃兵「會不會被關？」　律師曝下場：2至4個月不等徒刑

大谷翔平愛妻欽點「出場曲」　加拿大歌手心情複雜：想幫藍鳥加油

台東帥警「勤務間練健身」遭法辦調綠島　秀8塊肌猛照控長官霸凌

快訊／台中凌晨命案！移工宿舍打死同鄉落跑　醫院前被逮

【萬聖節驚魂！】女子欣賞萬聖節佈置...下秒怪物彈出被嚇到跌坐在地

大陸熱門新聞

陸金飾1g一夜跌超200元！顧客進店直接買

羅浮宮劫案才過幾天　陸二手平台竟出現「正品」拍賣

「免費吃火鍋」誘騙投資　600人上當損失1.8億

洛陽動物園徵「獸王司機」月薪超21萬元

金價創5年來最大跌幅！買家1hr虧超21萬元

會有極冷寒冬？ 陸專家推估今年或現「弱反聖嬰現象」：偏冷機率高

廣西村莊泡水逾半月仍未解 村民放棄了！不想再種地「白費力氣」

中國限制稀土出口　歐盟考慮反制

中共四中全會公報　涉台工作：推進祖國統一大業

張升民接中共中央軍委副主席 紀委出身為部隊「打虎第一人」

中共四中閉幕14名高層被「雙開」　

陸「固態電池」研發進度狂飆 拼接棒液態鋰電池制霸新能源市場

Omdia：今年全球「短劇」收入將達110億美元

《解放軍報》點名高層貪腐份子 「黨指揮槍」強調要強固忠誠品格

更多熱門

相關新聞

日本兒少自殺529人創新高！

日本兒少自殺529人創新高！

日本2024年自殺人數降至2萬320人，成為1978年統計以來第二低紀錄，但是兒童與青少年自殺問題卻持續惡化，小學生到高中生自殺人數飆升至529人，刷新歷史新高，顯示年輕族群心理健康危機持續加劇。

不只痛毆學生！桃園客運司機「車上飆罵畫面」曝　他轟：司機問題較大

不只痛毆學生！桃園客運司機「車上飆罵畫面」曝　他轟：司機問題較大

客運畫面曝！司機吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

客運畫面曝！司機吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

桃園客運司機「不信投18元」他乖乖下車　同學幫嗆被暴揍

桃園客運司機「不信投18元」他乖乖下車　同學幫嗆被暴揍

陸「紅舞鞋」劇組撞死雲南大學網紅流浪貓 校內超速疑雲再起

陸「紅舞鞋」劇組撞死雲南大學網紅流浪貓 校內超速疑雲再起

關鍵字：

心理健康學生教育部新政策

讀者迴響

熱門新聞

遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

韓國遊客「掃光賣場不起眼1物」！妹子看傻了

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

日本拍照「1畫面惹怒當地人」　媽怒：快吐了

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

抖音美女網紅癌逝　袁小小享年38歲

賭博案又多1人！NBA急發聲明

更多

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面