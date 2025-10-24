限動大啖西多士！高雄炸物店家被Lisa翻牌爆紅　取消店休加班營業

▲BLACKPINK演唱會，吸引超過十萬名粉絲湧入港都朝聖。（圖／翻攝陳其邁臉書）



記者許宥孺／高雄報導

BLACKPINK於10月18、19日在世運主場館舉辦世界巡演，不僅為高雄創造3億元觀光產值，就連成員吃什麼、穿什麼都成為發燒話題。Lisa昨（23）日發布限時動態分享炸物小吃，清楚拍到盒子內的店家LOGO，讓店家瞬間爆紅，粉絲搶著吃同款，還狂刷5星好評「Lisa說讚就讚」，老闆轉發動態直呼「不敢相信，起雞皮疙瘩了」，緊急取消今天店休，為Blink加班營業。

粉紅浪潮席捲高雄，BLACKPINK 世巡高雄站狂吸12萬人潮，全市旅宿業平均住宿率也飆至9成，廣大粉絲更為商圈夜市帶來可觀的續攤經濟，許多攤商業績至少成長3成，經發局統計，BLACKPINK再訪高雄，成功創造全市逾3億元觀光產值，展現演唱會經濟商機。

▲BLACKPINK來台出現帶貨效應。（圖／翻攝自Facebook／BLACKPINK）



演唱會期間，Rosé在演出時嚐了舊振南鳳梨酥，又大吸一口50嵐波霸紅茶拿鐵，隔日粉絲跟著搶吃同款；還有Lisa、Jennie演出時所穿的綁帶厚底短缺、尖頭高跟長靴也被粉絲挖出是來自台灣鞋履品牌D+AF。

昨日Lisa在Instagram發布一連串限時動態，其中一張在飛機上俯瞰城市的夜景的照片，推測已經離開台灣，而她也陸續分享在高雄演出的穿搭、演出照片，其中一張美食照片，網友神出盒子內的LOGO是來自高雄一家炸物店「炸記」，且今年6月初才剛開幕。

▲高雄炸物店家被翻牌！Lisa分享西多士爆紅。（圖／翻攝自IG/lalalalisa_m）



「我要來一份跟Lisa同款的西多士！」網友昨日看到照片後，紛紛搶吃Lisa同款，店家瞬間炸單，還有網友狂刷Google五星好評，「Lisa說讚就讚」、「Lisa說好吃，先評論起來放」、「還沒吃過但我老婆Lisa說好吃那一定是好吃」、「恭喜老闆上了Lisa的1億免費宣傳」。

老闆難掩心中激動，晚間發布感性文，感謝Lisa選擇他的西多士，「這份港式甜點是從港媳一路延伸過來的味道，從市集出發、再到炸記，每一次被喜歡都是我們繼續做下去的動力」，老闆也表示，他會繼續努力讓這份港味飄得更遠。原本打算24日店休，但決定取消店休，全員加班備料，中午12點開賣，售完為止。