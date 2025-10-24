綜合整治內卷式競爭　鄭柵潔：未來10年將再造一個中國高技術產業

▲ 中共中央今天上午10點舉行發佈會，向外界介紹和解讀全會精神 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

中共中央將於今（24日）上午10時舉行新聞發佈會，介紹和解讀黨的二十屆四中全會精神。針對未來五年經濟社會發展，國家發展改革委主任鄭柵潔表示，「十五五」規劃建議除瞻佈局未來產業，大力推動量子科技、生物製造、氫能和核聚變能、第六代移動通信等成為新的經濟增長點，「未來10年將再造一個中國高技術產業。」並且提出統一市場基礎制度規則，綜合整治「內卷式」競爭，有效破除各種市場障礙。

中共第二十屆中央委員會第四次全體會議10月20日至23日在北京召開，全會審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，圓滿完成了各項議程。中共中央今天上午10點舉行發佈會，向外界介紹和解讀全會精神。

出席今天新聞發佈會，中央宣傳部副部長、國務院新聞辦公室主任莫高義主持會議，出席有中央政策研究室主任江金權；中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀；國家發展改革委黨組書記、主任鄭柵潔；科技部黨組書記、部長陰和俊同志；商務部黨組書記、部長王文濤同志；國家衛生健康委黨組書記、主任雷海潮。

國家發展改革委主任鄭柵潔24日表示，《十五五》規劃《建議》對未來五年經濟社會發展作出全面部署，明確了「產業、市場、區域」三大重點方向，著力推動中國式現代化建設邁上新台階。

國家發展改革委黨組書記、主任鄭柵潔介紹，創新育新，就是要培育壯大新興產業和未來產業。2024年，大陸「三新」經濟增加值佔GDP比重超過18%。《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（以下簡稱《建議》）提出打造新興支柱產業，加快新能源、新材料、航空航天、低空經濟等戰略性新興產業集群發展，將催生數個萬億元級甚至更大規模的市場

他指出，《建議》還提出前瞻佈局未來產業，推動量子科技、生物製造、氫能和核聚變能、腦機接口、具身智能、第六代移動通信等成為新的經濟增長點，這些產業蓄勢發力，未來10年將再造一個中國高技術產業。

鄭柵潔繼續介紹，有了統一大市場，才能暢通大循環。市場准入負面清單事項歷經4次修訂，從過去的328項壓減到目前的106項，4200多件阻礙要素流動的政策舉措得到清理，但還有不少卡點堵點。

他指出，《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》提出統一市場基礎制度規則，破除地方保護和市場分割，規範地方政府經濟促進行為，統一市場監管執法，綜合整治「內卷式」競爭等舉措，將更加有力有效破除各種市場障礙。

為加快高水平科技自立自強，引領發展新質生產力，《建議》從四方面作出部署：一是加強原始創新和關鍵核心技術攻關；二是推動科技創新和產業創新深度融合；三是一體推進教育科技人才發展；四是深入推進數字中國建設。

在「產業」方面，《建議》把「建設現代化產業體系、鞏固壯大實體經濟根基」作為首要戰略任務。在「市場」層面，《建議》提出建設強大國內市場，堅持擴大內需戰略基點。

鄭柵潔表示，這需把握「拓展增量、提升效益、暢通循環」三個關鍵。首先是「拓展增量」，推動消費升級與高品質投資，釋放龐大內需潛力；其次是「提升效益」，優化政府投資結構，提高民生投入比重；最後是「暢通循環」，破除地方保護與市場分割，健全全國統一大市場制度規則，釋放超大規模市場紅利。

在「區域」發展方面，鄭柵潔指出，《建議》強調要促進區域協調發展，概括為「優化布局、新型城鎮化、陸海統籌」三大方向。其一是優化國土與產業空間布局，推動東中西部與東北板塊協同發展，完善跨區域基礎設施「硬聯通」與產業協作「軟協同」機制；其二是推進以人為本的新型城鎮化，預計「十五五」期間將改造城市地下管網超過70萬公里，帶動5兆元投資需求；其三是強化海洋經濟與生態保護，推動海洋產業高質量發展，加快建設海洋強國。