豪雨炸！北市今1校停課、3校遠距教學　全台一次看

氣象署表示，受到東北季風及颱風外圍環流影響，大台北地區、宜蘭、花蓮仍有持續性降雨。北市今天（23日）士林區陽明山國小停班停課，另有3校遠距教學，花蓮縣則是1地區、2村停班停課。全台今天停班課狀況如下：

北部地區

台北市：士林區陽明山國民小學停止上班、停止上課。文化大學、華岡藝校、格致中學教職員工生停止到校，學生採遠距教學。

新北市：正常上班上課。

基隆市：正常上班上課。

桃園市：正常上班上課。

新竹市：正常上班上課。

新竹縣：正常上班上課。

中部地區

苗栗縣：正常上班上課

台中市：正常上班上課

彰化縣：正常上班上課

南投縣：正常上班上課

雲林縣：正常上班上課

南部地區

嘉義縣：正常上班上課

嘉義市：正常上班上課

台南市：正常上班上課

高雄市：正常上班上課

屏東縣：正常上班上課

東部地區

宜蘭縣：正常上班上課

花蓮縣：

秀林鄉大天祥地區（太魯閣口、布洛灣、天祥、西寶、洛韶、關原）、

富世村第12鄰部分地區 (經鄉公所通知的撤離戶)、

富世村第1鄰部分家戶(經鄉公所通知的撤離戶)、

富世村第9鄰部分地區 (經鄉公所通知的撤離戶)、

崇德村第13鄰部分地區（經鄉公所通知的撤離戶）23日停班停課。

台東縣：正常上班上課

外島地區

澎湖縣：正常上班上課

連江縣：正常上班上課

金門縣：正常上班上課