生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

豪雨炸！北市今1校停課、3校遠距教學　全台一次看

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲北部、東部地區雨勢不斷，北市陽明山國小停班課，另有3校遠距教學。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象署表示，受到東北季風及颱風外圍環流影響，大台北地區、宜蘭、花蓮仍有持續性降雨。北市今天（23日）士林區陽明山國小停班停課，另有3校遠距教學，花蓮縣則是1地區、2村停班停課。全台今天停班課狀況如下：

北部地區

台北市：士林區陽明山國民小學停止上班、停止上課。文化大學、華岡藝校、格致中學教職員工生停止到校，學生採遠距教學。
新北市：正常上班上課。
基隆市：正常上班上課。
桃園市：正常上班上課。
新竹市：正常上班上課。
新竹縣：正常上班上課。

中部地區

苗栗縣：正常上班上課
台中市：正常上班上課
彰化縣：正常上班上課
南投縣：正常上班上課
雲林縣：正常上班上課

南部地區

嘉義縣：正常上班上課
嘉義市：正常上班上課
台南市：正常上班上課
高雄市：正常上班上課
屏東縣：正常上班上課

東部地區

宜蘭縣：正常上班上課
花蓮縣：
秀林鄉大天祥地區（太魯閣口、布洛灣、天祥、西寶、洛韶、關原）、
富世村第12鄰部分地區 (經鄉公所通知的撤離戶)、
富世村第1鄰部分家戶(經鄉公所通知的撤離戶)、
富世村第9鄰部分地區 (經鄉公所通知的撤離戶)、
崇德村第13鄰部分地區（經鄉公所通知的撤離戶）23日停班停課。
台東縣：正常上班上課

外島地區

澎湖縣：正常上班上課
連江縣：正常上班上課
金門縣：正常上班上課

 
10/21 全台詐欺最新數據

