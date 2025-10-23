不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

記者陳以昇／新北報導

台北市萬華區一名57歲的石姓男子昨（22日）上午因不捨女兒上學淋雨，開車接送後，卻在回程板橋區館前西路上突發疾病，暈倒在車內失去意識。因車輛阻礙交通，路人發現立即報警，救護人員到場將他送往亞東醫院急救，但仍回天乏術，警方從他手機最後一通電話聯繫上女兒，女兒在學校接獲噩耗，趕到醫院後一度淚崩。

▼石男車輛停在路中暈倒在車內，路人協助擺放三角錐 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨天上午8時許。石姓男子在將女兒送到學校後，獨自駕駛小客車行經新北市板橋館前西路。途中他突然感覺身體不適，勉強將車輛緩慢停在路中，並開啟雙黃燈，隨後便失去意識。起初，後方來車都以為駕駛只是忘記變換燈號，紛紛繞過停在路中的小客車。

目擊路人察覺車輛完全不動，於是上前查看，驚見駕駛已倒臥在駕駛座上，立即報警求助。警方與救護人員獲報趕抵，立即從後門破窗，將男子緊急送往亞東醫院搶救，但最終仍宣告不治。

據悉，石男住在萬華區，疑因本身有身體疾病，加上前一晚沒睡好，導致在半路突然病發。警方從石男手機中發現最後一通電話是打給女兒，隨即聯繫在學校上課的女兒，石男的女兒接到噩耗後，立即衝到醫院，得知父親驟逝，當場情緒崩潰，一度哭到說不出話來，詳細死因待檢警刑事相驗。

▼救護人員緊急將他送醫急救 。（圖／記者陳以昇翻攝）