台鐵員工「夜點費翻3倍」！主管加給漲5成　鄭光遠祭改革福利首箭

台鐵公司董事長鄭光遠祭出上任後重大人事福利改革第一支箭，全面調升員工夜點費與主管加給，其中夜點費調幅翻了3倍，直逼高鐵水準，目標明年1月生效，基層主管加給也提升逾5成，盼留任人才，兩項方案已經董事會通過，後續將提報交通部待核定。

台鐵董事長鄭光遠今年6月上任後宣示要打造快樂職場，歷經5個月爭取與勞資協商，祭出人事福利改革首支箭，其中三班制人員夜班值班的夜點費由每晚120元提升至400元，足足翻了3.3倍，不但比初始構想160元大幅躍升，也逼近高鐵每晚475元水準，推估將有超過8千名台鐵員工可受惠，台鐵每年要增加2.9億元人事支出。

此外，台鐵基層主管加給過往遠低於市場行情薪資結構，尤其是基層副站長，因責任、工作量及壓力繁重，導致部分員工不願晉升基層主管職，台鐵也將調升基層主管加給，其中副站長和站長依照車站等級不同，主管加給從5千到1萬元不等，推估可能有1600多人受惠，台鐵每年人事支出增加逾6600萬元。

對此，台鐵公司表示，近日台鐵第16次董事會通過夜點費及主管加給調整方案，兩案刻正依法定程序請主管機關核定。

台鐵說明，有關董事會所通過夜點費調整案，其適用對象為實際輪值夜班人員，依其實際工作時段，最高可由現行120元提升至400元整，預計自115年1月1日起生效實施，期盼能實質照顧長年夜班工作同仁。另主管加給調整案部分，為合理反映各級主管職責程度，並推動當責文化，故調整主管加給。尤其在基層主管部分，如二、三等站長等職務，漲幅超過50%，期盼能提振基層士氣，並擬自114年1月1日起回溯生效。

台鐵公司強調，後續將持續依營收成長與人事費用負擔能力，滾動檢討薪資與津貼制度，並積極研議其他福利措施，以達穩健經營之目標，打造「快樂員工、顧客滿意」的幸福企業。

根據台鐵規劃，除夜點費和主管加給調升外，民俗節日獎勵也將改以現金發放，銓敘部正研擬修正辦法。此外，台鐵也正針對轉調人員獎金差額與激勵補償方案設計中，乘務旅費稅務議題也將請權責機關協助釐清，並與工會研擬職福會協助辦法，協助開闢財源，提升員工福利。