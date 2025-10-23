光復節連假濕涼「3地雨繼續下」　周日再一波東北季風

▲東北季風影響，北部仍有局部降雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

光復節3天連假明天(24日)開跑，東北季風盤據，今天和明天北海岸、宜蘭、大台北山區仍有豪大雨，周六降雨較緩，不過周日又有一波東北季風增強，迎風面北部、東北部降雨再起，且持續到下周二，未來一周氣溫偏涼。

日前受到颱風外圍環流、低壓帶和東北季風共伴效應影響，近期雙北和宜蘭出現顯著降雨，根據氣象署統計，自10月20日0時至23日0時止，整體降雨集中大台北山區、北海岸、宜蘭蘇澳這一帶，其中台北市山區鞍部累積雨量高達1500毫米，為全台最多，宜蘭至雙北多處也超過1000毫米。受到強勁東北季風影響，新北、苗栗、台中及彰化均觀測到11級陣風。未來東北季風影響仍將持續，強風仍是未來一周的天氣重點。

▲降雨和強風觀測。（圖／氣象署提供）

中央氣象署資深預報員官欣平表示，今日台灣東南方雲系明顯，有低氣壓發展，受東北風迎風面影響，北台灣與宜蘭仍有對流雲系不斷進入，有累積降雨出現，長時間小雨不斷累積仍有不少雨量。隨著低壓系統緩慢朝巴士海峽移動，花蓮沿海需留意降雨。

未來雨量變化上，官欣平說明，北部、東北部降雨持續，但量值有些變化，今天白天雙北譬如新北、大台北山區、宜蘭仍有豪雨特報，晚間降雨出現一波緩和，北海岸、新北偏東南側山區和宜蘭降雨明顯但有緩和情況，隨著低壓往偏南移動，今天南花蓮到台東對流不斷移入，花蓮、台東、恆春半島降雨增多，花蓮災情近來嚴重要注意。

▲天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

官欣平指出，明天白天北部降雨比晚間提升，集中北海岸、新北山區和宜蘭山區或靠近蘇澳東澳區塊，明晚到後天花蓮、台東仍有降雨，整體集中偏北部和東北部一帶。

未來一周天氣變化仍受東北季風影響，官欣平表示，小低壓系統將移入巴士海峽，併入南方低壓系統。今天至下周三南方熱帶系統活動範圍偏南，在菲律賓、呂宋島一帶，台灣影響主要受北方高壓與東北風消長影響，預估光復連假期間，北部與東北部仍有降雨，但降雨強度逐漸減緩，周六雨勢稍歇，周日另一波東北季風再度增強，迎風面降雨再起，呈現典型秋冬季型態。下周一、下周二仍受東北季風消長影響，北部、東北部容易降雨。

▲溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，官欣平表示，受東北季風影響，各地氣溫顯著下降，感受偏涼。預估至下周三北台灣高溫皆未超過28度，中南部約28度以上，但整體仍屬偏低。今明兩天為最涼時段，北台灣濕涼感最明顯。25日東北季風暫減，氣溫稍回升但不顯著，26日新一波東北季風再度報到，北部氣溫再降，花東與中南部白天高溫由原本30度左右降至29度以下，炎熱感受轉為涼爽。

官欣平預估下周三後氣溫才會逐漸回升，北台灣回到26至28度，中南部高溫可達31至32度。不過未來一周整體氣溫仍偏涼，早晚溫差明顯。

受到東北季風影響，目前苗栗以南至嘉義以北沿海風力特別強，西半部及離島、恆春半島皆觀測到9至10級強風。海峽、澎湖到北部海域浪高約5至6公尺，其他沿海則約2至3公尺，請海上作業及沿海活動民眾務必注意安全。