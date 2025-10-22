　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藝人偽造病歷閃兵　劉世芳認「有特定不肖醫師」：地檢署偵辦中

▲劉世芳22日就「替代役訓練及備役召集運用」進行專題報告並備質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲劉世芳22日就「替代役訓練及備役召集運用」進行專報並備質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

新北市啟動第三波閃兵案偵查，其中涉案藝人修杰楷、陳柏霖等人坦承花錢找閃兵集團偽造高血壓病歷。內政部長劉世芳今（22日）表示，地檢署有掌控某一些特定不肖醫師，並會跟衛福部做勾稽，不過內政部基於信賴原則，以衛福部勾稽為原則。至於掌握多少人？劉世芳說，這不便對外透露，因為內政部有透過衛福部找到相關的醫療單位開具不正確的診斷書，地檢署也在偵辦中。

劉世芳等官員上午到立法院內政委員會就「替代役訓練及備役召集運用」進行專案報告，劉世芳回覆民進黨立委黃捷質詢時提到，目前有133件閃兵案送檢調偵辦，黃反問，「總共133件在這個犯罪集團裡面嗎？」劉回應，很有可能，有些人可能沒有藝人光環，清查過程中發現，醫師所出具的診斷書或幫忙協助醫院有出現問題，相關部分已經移送地檢署做下一步偵辦。

由於劉世芳稍早受訪指出112年役男免役率達16%，黃捷詢問，韓國跟新加坡大概5%，依照這預估，主動清查下有多少人可能面臨逃兵？劉世芳說，目前有兩個方向，第一、體檢徵兵過程中是否有不肖醫師、醫療院所開具不實證明，讓後續徵集單位做出錯誤判斷，內政部除尊重地檢署偵辦外，可能要跟國防部就提出假體檢資料部分，要跟健保制度勾稽，也就是平常血壓正常，為什麼徵兵檢查前血壓突竄高。

劉世芳進一步說，譬如國防部提出一個想法，就是若有這類狀況，提出複檢時可能要求住院，要看是否有刻意吃藥等狀況，「然後把它降成原來，屬於健保卡裡就醫紀錄，這樣才是真正就醫證明」，這些啟動程序時，還要跟醫檢單位，也就是衛福部做詳細說明、溝通，所以如果這套系統可以完成，就是防範體位標準或體檢過程的漏洞。

劉世芳也說，第二、如果提供造成兵役變成免役或替代役的資料，不要只有6個月刑期，也許要往上修，但上限要跟國防部做衡平檢討，並也會詢問法務部意見。內政部役政司長沈哲芳說，目前逃兵規模是133人，後續會持續清查。

接著，黃捷表示，她認為最重要是防弊，中間可能是掮客或協助造假醫師，可能是犯罪集團，所以要通通抓出。劉世芳表示，某一些特定不肖醫師，地檢署也有掌控，會跟衛福部做勾稽，不過基於信賴原則，以衛福部勾稽為原則，「他們會移送到地檢單位」。

劉世芳也說，查出如果是閃兵或逃兵，36歲除役之前，還是要服役，但36歲以後會有其他方式，「正想把這漏洞補齊」。黃捷表示，追溯期還有20年，能抓都能抓到。

會後媒體詢問有抓到偽造醫師或有哪些醫院涉入？上次北榮、三總、台大醫被點名，是這些醫院中有不肖醫師嗎？劉世芳回應，「不是啦，應該是這樣說」，有些醫師是流動的，不是說每個醫院醫師都這樣，「它有個集團是流動的」。

至於掌握多少人？劉世芳表示，這不便對外透露，因為內政部有透過衛福部找到相關的醫療單位開具不正確的診斷書，地檢署也在偵辦中。

「明道條款」催眾偶像入伍

「明道條款」催眾偶像入伍

近日藝人閃兵話題引發爭議，藝人明道當年在11年內就讀5所大學，引發閃兵疑慮，2011年行政院修訂了《免役延役緩徵緩召實施辦法》，將就讀大專以下「進修學校」的役男緩徵年齡上限，從原本的33歲大幅下修至28歲，被稱為「明道條款」，而隔年他入伍自願加入陸軍儀隊，扭轉外界形象。

即／坤達50萬交保！雙手合十道歉：讓很多人失望

即／坤達50萬交保！雙手合十道歉：讓很多人失望

坤達閃兵恐影響工作！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　

坤達閃兵恐影響工作！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　

閃兵偽造高血壓「痛苦過程曝光」！醫嘆：恐回不來

閃兵偽造高血壓「痛苦過程曝光」！醫嘆：恐回不來

小杰全黑文：我深感悔意及歉意！

小杰全黑文：我深感悔意及歉意！

