國際

普丁嗆美國：絕不低頭屈服！　將強烈回應長程飛彈攻擊

▲▼2025年10月22日，俄羅斯總統普丁在克里姆林宮，視訊主持一場戰略核武演習，一枚「亞爾斯」（Yars）洲際彈道飛彈從普列謝茨克（Plesetsk）的設施試射升空。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今日明確表態，莫斯科絕不向美國或其他國家壓力低頭。他強調，俄方對任何深入俄羅斯領土的軍事挑釁將採取嚴厲回應。同時，他批評美國對俄石油公司的制裁是「不友善行為」，但表示俄經濟能承受挑戰。

普丁指出，西方國家的制裁雖然會帶來一定影響，但對整體經濟衝擊有限，俄羅斯能源部門對此抱有信心。他認為，美國試圖透過這些行動對俄羅斯施壓，但俄方將堅定捍衛自身利益。他補充道，「任何有尊嚴的國家，都不會因外部壓力改變立場」。普丁警告，如果俄石油出口受到阻斷，全球油價可能大幅攀升，甚至對美國內部政治局勢構成挑戰。

就在前一天，美國總統川普（Donald Trump）宣布對俄羅斯兩家石油公司實施新制裁，並取消原定的俄美領導人峰會。川普政府更解除烏克蘭使用西方盟友長程飛彈的限制，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏方武器射程已達數千公里。華盛頓此舉被外界視為加大對莫斯科的壓力，推動和平談判。

對此，普丁表示，向烏克蘭提供遠程武器是一種加劇對立的行為。他警告，若這類武器被用來攻擊俄羅斯領土，俄方將採取「壓倒性」的回應。他強調，這些舉動可能引發更大的衝突，美國及其他國家需要慎重考量其後果。

普丁嗆美國：絕不低頭屈服！　將強烈回應長程飛彈攻擊

普丁警告川普！若援烏戰斧飛彈將升級俄美關係

俄羅斯總統普丁2日警告，若美國向烏克蘭提供長程飛彈，將使美俄關係進入「全新升級階段」。普丁特別點名「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈指出，「戰斧能傷害我們嗎？可以，但我們會擊落它們，並改善我們的防空系統。」

