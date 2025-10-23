　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

明年4月新生兒也可領1萬！　財政部：領取時間延長到5月22日

▲▼普發現金懶人包,行政院,財政部。（圖／行政院提供）

▲普發現金1萬元將在11月上路，領取對象包括明年4月出身的新生兒。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（23日）發布總統令，公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，代表普發現金1萬元將在11月正式開放領取登記作業。此次領取對象包含115年4月出生的新生兒，考量父母及家庭狀況，財政部特別規劃領取時間延長到5月22日，可持孩童的出生證明到郵局領取。

根據財政部規劃，115年4月30日前，國內現有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可地外國人，以及大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可，政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬，還有115年4月1日到4月30日出生的新生兒，皆符合領取資格。

領取方式部分，則有「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」等，5種方式

針對115年4月出生的新生兒部分，財政部國庫署長陳柏誠說，考量媽媽要坐月子、爸爸要照顧媽媽跟小孩，會給這些家庭比較長的時間，因此可以在5月1日到5月22日到郵局領取。

財政部次長阮清華補充，父母可能會來不及辦理相關出生登記成為「有戶籍國民」，是規劃新生兒的父母可以在5月1日到5月22日，持孩童的出生證明到郵局領取普發現金。至於一般民眾的領取時限則是到明年的4月30日止。

▲▼現金，消費，經濟，市場，鈔票，購物，買賣，存款，收入，花費。（圖／記者周宸亘攝）

10/21 全台詐欺最新數據

491 2 1504 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

