卓榮泰：立委索資若涉機敏、關鍵基礎設施　首長應親自把關核定

記者陳家祥／台北報導

國民黨立委翁曉玲過去曾因索取戰時糧食配送地圖挨批，近日民眾黨立委黃國昌辦公室也向央廣索取機密文件。為此，行政院長卓榮泰今（23日）在院會特別下令各部會首長，凡涉及機敏、涉及個人或其中有疑慮、出乎常理、無法理解索資料目的，應由部會首長親自核定才能提供，「未來若有資料不當外洩，將不再是下屬問題，而是首長的問題」。

卓榮泰說，國會向行政部門索取資料，基於憲法精神，當然要詳實提供相關資料，而且在時間內給立委正確資訊，這也是在幫助政府做政策說明，能夠讓立委了解政府政策是絕對重要的。

但卓榮泰提到，凡涉及機敏、涉及個人或其中有疑慮、出乎常理、無法理解索資料目的，為維持政府正常運作，以及避免內部討論過程被外界誤會，還有重要關鍵基礎設施安全維護等，這些是不能揭露的。

卓榮泰指示各部會首長，應即時下令，要求所屬單位嚴格審視內容，且若有上述疑慮，各部會首長要親自核定才能提供資料，如果無法決定、有更多疑慮的少數案件，直接送行政院秘書長做最後決定。

卓榮泰強調，政府有義務、責任維護國家安全體制，讓國家行政作業順利健全運作，也必須尊重個人基本隱私與基本人權，因此請部會首長清楚分層負責，未來若有資料不當外洩，將不再是下屬問題，而是首長的問題。