快訊／普發1萬要來了！　總統府晚間公布總統令

▲總統府正式公告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院在17日三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，歲出共編列5500億，其中包含普發現金1萬元的預算2360億。立法院咨文在今（23日）下午送出，總統府晚間也正式公告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，代表普發現金1萬最快有望在11月上旬左右拿到手。

有關「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」及「平埔原住民族群身分法」兩案，總統府發言人郭雅慧表示，總統府於今（23日）下午3點收到立法院咨請總統公布的咨文後，待總統結束論壇公開行程返府，已於稍早6點15分完成簽署公布。

「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」歲出共編列5500億，立法院減列52億9870萬5000元，改列為5447億129萬5千元。依特別條例第6條規定，移用前年度歲計賸餘4444億；舉借債務部分，原列1056億，減列52億9870萬5千元，改列為1003億129萬5千元。預算案中包含普發現金2360億；另外，預留200億空間留作後續編列額度，預計用於產業支持。