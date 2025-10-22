蔣萬安赴民進黨團報告　綠議員聚焦輝達、普發現金嗆「蔣廢話」

▲蔣萬安向民進黨黨團說明重大議法案 。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安今（22日）中午赴民進黨團針對重大法議案報告，開場由民進黨團三長、蔣萬安分別說明後隨即進入閉門會議。議重點將聚焦於輝達案、財劃法修法普發現金等議題。洪健益當蔣萬安面喊「咕嚕咕嚕市長來了」，總召陳慈慧痛批，「如果蔣市長留不住輝達，就是最失職、最沒有能力的市長」，蔣萬安則回應，一定盡全力讓輝達順利落腳台北，目前市府持續跟各方溝通協調，「我們都會盡最大的努力」。

議會民進黨團總召陳慈慧說，蔣萬安多次在媒體表態會全力把輝達留在台北市，但新壽近日舉辦動工典禮，就是吃定北市府拿他沒辦法，接下來出現新壽同意合意解約、輝達同意T12等各式各樣消息，但不管如何都應全力要把輝達留在台北，如果留不住，蔣萬安將成為「最失職、最沒有能力的市長」。

議員顏若芳也指出，網路上最近對於蔣的稱號越來越多，包含「蔣總機」、「蔣廢話」，現在還叫「咕嚕咕嚕市長」，對於蔣來說未必是好事，更有網友表示是要市長不要做事情就是對台北市最好的幫忙，大家對於蔣市府評價越來越無力，呼籲蔣要傾聽民意，包含普發現金等議題，藍綠黨團都有提案，希望蔣能盡快回應市民期待。

議員何孟樺也說，這次重大法議案最重要應是財劃法增加北市財源，新財劃法後應該會有200、300億剩餘，但市府之前卻不承認，上周跟國民黨見面完後卻給出一份新版算法承認會多60億，但算法刻意壓低剩餘數字，把台北市講的好像是連江縣不增反減，呼籲蔣不要再避重就輕，否則就沒有來報告必要。

蔣萬安則回應，今天很高興來到民進黨團做重大法議案的說明，會請各局處首長針對所列的重大法案跟黨團報告，針對三長剛剛提的、幾個議員很關心的，包括輝達、《財劃法》修法之後，台北市政府財政的狀況，以及後續的規劃，局處首長等一下都會做說明。

針對輝達進度，蔣萬安說，一定是盡全力讓輝達可以順利落腳在台北，目前市府都會持續跟各方來溝通、協調，「我想我們都會盡最大的努力」。