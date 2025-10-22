美擊斃賓拉登功臣匿蹤直升機　陸追腳步曝光隱身版直-20

▲大陸公開隱身版直-20電腦動畫宣傳片。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

緊追美國軍工科技腳步，中國也曝光最新隱身直升機設計藍圖。儘管官方尚未公布該機細節，但這架被外界稱為隱身版直-20擁有棱角分明折線的機身外形、X形的尾槳的布局，明顯都是為減少雷達反射截面積而設計，未來勢必成為解放軍特種部隊執行「斬首」行動的重要利器。

在近日舉辦的第七屆中國天津國際直升機博覽會中，大陸公開隱身版直-20電腦動畫宣傳片，機身採用多面體棱線設計，大幅度減少雷達波的反射，而旋翼槳葉後緣採用鋸齒狀結構，可分散雷達的回波，同時直升機大量使用碳纖維等航空複合材料，降低機體重量還能減少金屬部件的雷達散射。

知名軍事自媒體「國平視野」進一步分析，這架隱身版直-20發動機尾噴口集成冷卻裝置，能有效降低熱信號的特徵，削弱紅外制導導彈的追蹤能力，而紅外壓制的好處，等於能提高隱身直升機在戰場上的生存能力，保障機組成員的生命安全。

此外，機上配備全向雷達告警接收機和拖曳式誘餌，可干擾敵方雷達和來襲的導彈。值得注意的是，電子對抗系統的升級，對於處於戰時高危環境下的隱身直升機而言，是非常重要的被動防禦措施和手段。

▲直-20在2022珠海航展進行空中展演施放干擾彈。（圖／CFP）

另有分析指出，在降噪方面隱身直-20採用與常規直-20相同的剪刀式尾槳布局。但二者的區別之處在於，隱身直-20的剪刀式尾槳，沿旋轉軸非垂直布置、且兩幅槳葉之間，存在一定軸向，因此其旋轉時產生的聲壓信號顯著低於常規直-20的尾槳，能夠有效改變噪聲頻譜，降低被敵方聲學探測設備遠距離探測的概率。

美軍在2011年「海神之矛」（Operation Neptune Spear）的作戰行動證明隱身直升機的高價值，當時利用經過特殊改裝擁有匿蹤能力的MH-60黑鷹直升機透過丘陵地形的掩護以及複合隱身技術的協助下，成功以貼地飛行的方式躲過巴基斯坦軍方所部署的雷達監控網，進而一舉擊斃911事件幕後首腦賓拉登。

陸媒指出，這款直升機的出現，意味著中國陸軍航空兵和特種部隊也將獲得靜默長途奔襲的能力，顯著提升在非對稱作戰中的裝備和戰術優勢。未來將借助隱身版直-20的出色滲透能力，由解放軍的特戰分隊對敵的首要目標實施「斬首」行動，成功破壞敵軍指揮機制。