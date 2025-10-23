　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／柯建銘助理「衝撞立法院外牆」！休旅車暴衝畫面曝

記者黃彥傑、 張君豪、閔文昱／台北報導

台北市中正區鎮江街今（23）日晚間6時43分傳出一起驚險車禍，一輛黑色休旅車從立法院青島三館旁的停車場開出，不明原因突然暴衝，先猛烈撞上一輛經過的黑色賓士轎車，兩車再一起失控撞向立法院圍牆與電箱，現場傳出巨大撞擊聲，嚇壞不少目擊民眾。經確認，駕駛為民進黨團總召柯建銘辦公室助理。

警方與消防人員獲報趕抵現場，經初步了解，駕駛為男性、約34歲，為民進黨團總召柯建銘辦公室助理。他事發後意識清楚，主述頭暈、脖子疼痛，並無明顯外傷，由救護人員送往台大醫院治療，生命跡象穩定。

▲柯建銘助理的黑色休旅車傍晚突衝撞立法院外牆。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲柯建銘助理的黑色休旅車傍晚突衝撞立法院外牆。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

警方隨後進行酒測，結果為0，已排除酒駕嫌疑。據了解，現場地面潮濕，加上駕駛疑似油門誤踩過重，導致車輛暴衝釀禍。現場畫面顯示，兩輛黑車幾乎貼在立法院牆邊，車頭嚴重變形，畫面怵目驚心。

▲柯建銘助理的黑色休旅車傍晚突衝撞立法院外牆。（圖／記者黃彥傑翻攝）

中正第一分局表示，該起事故發生於晚間6時41分許，黃姓駕駛自鎮江街3號停車場駛出時，車輛不明原因衝向路邊黃線停車之車輛，導致兩車碰撞後卡在立法院青島三館牆邊，黃男車輛隨即冒煙，但並無引發火勢。整起事故造成黃男1人受傷送醫，所幸無人員嚴重傷亡。

警方目前已封鎖現場採證，並調閱監視器釐清詳細肇事原因。

▲柯建銘助理的黑色休旅車傍晚突衝撞立法院外牆。（圖／記者黃彥傑翻攝）
 

