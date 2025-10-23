洛陽動物園徵「獸王司機」月薪超21萬元　園區：尋找最猛駕駛

▲駕駛須開車進黑熊區。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河南洛陽欒川竹海野生動物園22日發布一則招募公告，徵一名「獸王司機」，月薪5萬元（人民幣，下同，約台幣21.4萬元）尋找最猛司機，開車進「虎山熊窩」，引發熱烈討論。園區也證實該則招募訊息，並表示，在一天內就收到2000多個履歷，應徵人數眾多。

據《頂端新聞》報導，園區表示，「獸王司機這個應徵消息，在網路上反響很熱烈，我們收到很多很多私訊，不過這個獸王司機呢，是需要有5年以上的開車經驗，膽大心細，需要熟悉這種特殊車輛的駕駛。」

園區接著說道，「駕駛需要開入東北虎、非洲獅、黑熊、狼等肉食性動物的園區，在猛獸區進行投餵的工作，主要是投餵活物和肉食，應徵者一定要有專業的駕駛能力，以及較強的反應能力，同時還要通過安全及心理測試，還有最重要的培訓，要熟悉園區動物的習性。」

▲駕駛須開車進東北虎區餵食。（圖／翻攝自微博）

園區還表示，目前收到的應徵訊息較多，會逐一審核，通過初步審核的，會請合格者來面試，履歷投遞到11月15日截止。

相關影片引起網路熱議，「薪水開這麼好，讓我覺得不止開車這麼簡單！是不是還需要下車給老虎維持秩序」、「一個個輪流進去讓虎哥面試啊」、「從來都沒有像今天這樣埋怨自己不會開車」、「薪資很到位」、「比較關心上一個為啥離職」、「是給老虎維持秩序還是給老虎當晚餐啊」。

公開資料顯示，欒川竹海野生動物園是位於洛陽市欒川縣倉房村的國家AAAA級旅遊景區，園區總規劃控制面積10.3平方公里。園區內設有猛獸散放區、小動物樂園、萬畝竹海休閒區、原始森林度假區四大主題區域，現有東北虎、獅子、黑熊、小熊貓、獼猴、羊駝、梅花鹿、黇鹿、孔雀、鴕鳥、鴯鶓等動物4000多隻，其中包含2020年9月引進的國寶級大貓熊「邁邁」、「靈岩」。