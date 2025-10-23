還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

記者沈繼昌、葉品辰／桃園報導

桃園區中山路與中平路口公車站昨(22)日下午5時20分許，發生一起學生與公車司機街頭互毆的激烈衝突，該41歲劉姓客運司機懷疑有其他學生逃票，與一名高中生爆發衝突，兩人在路邊拳腳相向，學生被壓制倒地、鼻血狂流。

▲司機懷疑其他學生逃票，與學生在街頭爆發衝突。（圖／翻攝自Threads）

警方初步調查，事發公車為載送該高中學生的專車，劉姓司機懷疑有其他學生逃票，要求該生補票時與學生爆發言語衝突，兩人互不相讓，車內氣氛一度緊張。公車行駛至中山路與中平路口時，學生準備下車，雙方再度口角升級，劉男憤而下車追上學生，雙方在馬路邊扭打。

▲司機憤向警方表示「我也有被打到啊」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

網友拍下的影片顯示，兩人拳腳交錯，學生被壓制在地、頭部重摔路面，鼻血狂流，司機邊揮拳邊怒吼「多會」、「再秋啊」，一旁學生驚慌失措。地上可見學生掉落的書包與眼鏡，場面相當混亂。

警方獲報趕抵時現場已無打架情狀，見學生頭部受傷、滿臉鮮血，立即協助送醫，而司機見警方到場終於冷靜下來，委屈表示「是他先嗆我」、「我也有被打到啊」，警方隨後將司機帶回派出所偵訊。警方表示，已依《刑法》傷害罪嫌將劉男移送桃園地檢署偵辦，同時啟動校安通報機制；而司機也對學生提出傷害告訴，警方將雙方案件併案送辦。桃園客運也表示已暫停劉男的駕駛勤務，並於今(23)日召開獎懲會檢討。