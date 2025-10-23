快訊／14:35南投中寮規模4.3地震　9縣市有感「最大震度3級」

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）
記者陳嘉恩／台北報導
根據中央氣象署地震測報中心資料，今天下午2時35分南投縣中寮鄉發生芮氏規模4.3地震，震央在南投縣政府東南東方8.9公里處，深度25公里，屬於極淺層地震。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為3級，出現在彰化縣員林、雲林縣斗六市。
根據氣象署測報資料，震度3級地區為彰化縣、雲林縣，震度2級地區為南投縣、台中市，震度1級地區為嘉義縣、嘉義市、台南市、苗栗縣、花蓮縣。
資料來源：氣象署
