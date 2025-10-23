捲陳敏薰買官案！陳水扁被控洗錢一審獲判免訴　檢上訴駁回

▲前陳水扁被控涉及洗錢罪嫌，因時效完成，高等法院判決免訴。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳銘峯／台北報導

前總統陳水扁所犯前台北101董事長陳敏薰買官案，雖然部分己定讞，但洗錢部分卻因為他的身體因素，自2015年就停止審判，台北地院先前針對此部分認為追訴時效已經完成，判決免訴，但檢方不服提起上訴，高等法院審理後，認為本案確實時效已經完成，因此駁回上訴，全案還可上訴。

本案起源於中華開發金控公司前董事長劉泰英，在2004年間因案須繳納保證金，當時曾向陳敏薰的父親陳重義借款。劉泰英因此於2004年3月間，指示秘書先將投資的基金贖回，所得款項匯入兒子劉昭毅的帳戶內，再於2004年4月1日自該帳戶提款3000萬元，並簽發面額3000萬元支票1張交給陳敏薰。

而陳敏薰為了鞏固2003年6月間搶下的開發金董事長職務，指示助理將本張面額3000萬元的支票，改簽分為3張面額1000萬元的支票，並在2004年4月1日到6日某天內，指示秘書將1張面額1000萬元的支票，送進當時第一夫人吳淑珍所在的總統官邸內。果然，當年5月間，陳水扁就安排陳敏薰出任台北101首任董事長。

吳淑珍收下陳敏薰的賄賂後，之後又於龍潭購地弊案中收受賄賂，幾筆賄賂最後轉存到胞兄吳景茂名下，成為6筆、共計1740萬元的定存。檢方查證屬實後，依洗錢罪將陳水扁夫婦起訴。

但本案進入台北地方法院審理時，北院因為陳水扁身體因素，在2015年5月13日裁定停止審判，不過北院在總統賴清德上任後，今年520就職時，認為本案追訴權時效已於2016年9月25日完成，判決本案免訴。但案件上訴二審後，高等法院撤銷發回北院更審。

台北地院更審於今年1月間，再度判決本案免訴，檢方不服，上訴第二審。高等法院審理後，也認為本案的追訴時效確實已經完成，因此駁回檢方上訴。