　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

曾嗆「誰背叛國家？胡說八道」　退役中將涉共諜案遭判7年半

▲▼「中華民國台灣軍政府」、退役陸軍中將高安國，以及同居女友劉逸蓁。（圖／記者吳銘峯攝）

▲退役陸軍中將高安國曾怒嗆記者「誰背叛國家？胡說八道」，但仍遭判刑7年6月。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

退役陸軍中將高安國，曾高調號召成立「中華民國台灣軍政府」，反對台獨。但他遭檢方查出，夥同劉姓同居人、侯姓發言人等人，於2019年起假借各種交流名義，頻繁往來兩岸，但實際上卻是致力發展共諜組織。檢方對他提起公訴，案經高等法院審理，23日將他判處有期徒刑7年6月。可上訴。

高安國退役前為陸軍第六軍團副指揮官，官拜中將。他退役後於2018年228紀念日當天，在中正紀念堂號召成立「中華民國台灣軍政府」，目的是消滅由林志昇成立的「台灣民政府」，並維護中華民國憲法、反對違法亂政、捍衛民主法治、恢復社會秩序、支持九二共識、 重新實現兩岸和平對話 。

不過他主要的敵手「台灣民政府」林志昇，在當年5月間因爆發吸金案件遭偵辦起訴。案件審理期間，林志昇2019年間因在家跌倒、顱內出血送醫不治，未經判決有罪。至於高安國號召成立的「中華民國台灣軍政府」參加者多為退役軍人，一開始約有100多人，近年來有不少反對台獨的人士，也陸續加入該組織。

檢方於2022年間接獲國防部政治作戰局檢舉，因此深入追查，發現高安國與劉姓同居人、組織侯姓發言人等6人，自2018年起到案發為止，積極頻繁的往來兩岸之間。檢方懷疑高男等人已遭大陸情報單位吸收，並且運用昔日軍中人脈，物色我國現役、退役軍人，並吸收加入共諜組織，伺機竊取情報。因此檢方發動偵查行動，並聲請羈押高男等人獲准，全案並於今年初依照違反《國家安全法》提起公訴。高男也成為我國目前爆發的共諜案中，官階最高的將領。

高等法院一審審理期間，高安國不願認罪，記者曾經詢問他為何背叛國家？反而遭到他回嗆「誰背叛國家？胡說八道」；但記者追問他收了多少錢？高男則馬上噤聲，不願回答問題。

全案於23日一審宣判，高院將他判刑7年6月，沒收犯罪所得美金9萬2200元、人民幣29萬4700元。另外劉女遭判刑6年6月，侯男判刑6年，同案另外還有3名被告，則分別遭判刑5年8月到2年6月不等刑期。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
連假濕涼「3地雨繼續下」　周日再一波東北季風
開店糾紛引殺機！新莊男一下車　遭開3槍斃命
桃園五金倉庫大火還在燒！安養院撤出88人　2人失聯搜救中
小S明年才考慮回歸　薔薔加入《不熙娣》拚收視
開幕戰狂轟40分15籃板0失誤！　創NBA史上第1人
出差回國！他驚見「1甜點含豬肉」衝去銷毀　網：抓到罰百萬
免役BMI「35→45」什麼概念？　醫：Joeman變蛇丸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台鐵員工超冷血「鐵鎚砸死同事」繼續上班裝沒事　二審仍判無期

欠國庫6萬不理！士林分署聯手稅捐處出招　北市男秒付清

汽美店經營糾紛引殺機！同行友人被跟車怒理論　遭開3槍斃命

揪人夫洗溫泉上摩鐵K歌「全家一起來」　小三辯：只是有點曖昧

桃園五金倉庫大火還在燒！安養院撤出88人　傳2人失聯搜救中

九州集團博弈洗錢438億案4幹部出庭　前記者控檢違法解密手機

託邱復生100萬企劃自媒體非「投資」　柯文哲諷檢：文字獄啦！

屏東內埔街頭警匪追逐！竊賊一路逆向狂逃　警包抄圍捕驚險逮人

酒駕4犯要關半年　他搬出愛妻求「最後一次機會」被打臉

疑洩漏工程底價收賄涉嫌貪污　嘉義大埔鄉長吳明勳遭聲押

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

非洲豬瘟入侵台灣！　全國豬隻禁宰禁運5天

台鐵員工超冷血「鐵鎚砸死同事」繼續上班裝沒事　二審仍判無期

欠國庫6萬不理！士林分署聯手稅捐處出招　北市男秒付清

汽美店經營糾紛引殺機！同行友人被跟車怒理論　遭開3槍斃命

揪人夫洗溫泉上摩鐵K歌「全家一起來」　小三辯：只是有點曖昧

桃園五金倉庫大火還在燒！安養院撤出88人　傳2人失聯搜救中

九州集團博弈洗錢438億案4幹部出庭　前記者控檢違法解密手機

託邱復生100萬企劃自媒體非「投資」　柯文哲諷檢：文字獄啦！

屏東內埔街頭警匪追逐！竊賊一路逆向狂逃　警包抄圍捕驚險逮人

酒駕4犯要關半年　他搬出愛妻求「最後一次機會」被打臉

疑洩漏工程底價收賄涉嫌貪污　嘉義大埔鄉長吳明勳遭聲押

《浪漫匿名者》韓孝周❤小栗旬CP爆紅！純愛劇進化了：未來由自己選擇

「典範卓越、風華再現」　2025台南工會領袖暨會務人員出爐

快訊／好市多祭「豬肉限購令」　會員每卡只能買1盒

盧媽媽還在家嗎？合法補習班自清反受罰　業者控中市府官員荒謬至極

「中年」是一場被迫的醒悟　開始認識自己在混亂中尋找靈魂的方向

台鐵員工超冷血「鐵鎚砸死同事」繼續上班裝沒事　二審仍判無期

降息預期升溫！債券ETF重回3兆大關　一表看今年以來規模增加前10檔

北市府、新壽「分手費」多少？　她曝試算天花板金額：47.25億

欠國庫6萬不理！士林分署聯手稅捐處出招　北市男秒付清

航港局開啟AI檢查新時代　船舶智慧檢查系統11月1日正式上線

陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」

社會熱門新聞

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

免役率高達16％恐涉造假！衛福部查3醫院

坤達閃兵遭拘提　高帥檢座意外成焦點

大小活動都要貪　通霄前鎮長判49年8個月

新北妻開放老公性愛直播激戰他女　卻被一句情話氣到提告

桃客司機「暴摔學生滿臉血」！　交通局將裁罰

「龜公」奇案！　夫妻陳屍北市松江路透天厝

還原桃園司機、學生互毆經過！逃票引爆衝突

快訊／新莊槍擊案！1男一下車頸部中彈」　搶救無效亡

蘆竹生命紀念園區塌出天坑　墓碑崩落棺材出土畫面曝

更多熱門

相關新聞

2025「看見家鄉」計畫成果發表會周末舉行

2025「看見家鄉」計畫成果發表會周末舉行

由「台灣看見家鄉推廣教育協會」持續推動的「看見家鄉．永續豐年」計畫，今年邁入第九年，並於本週六（25日）舉辦影展暨成果發表會，共計10部蘊含深厚「情緒價值」的家鄉紀錄片登台首度亮相，歡迎各界共襄盛舉。

男公關一刀穿心刺死人夫！二審仍判無期

男公關一刀穿心刺死人夫！二審仍判無期

2025司法影展　司法院盼展開跨界對話

2025司法影展　司法院盼展開跨界對話

藏兒少性影像二審將宣判　黃子佼和解30人...3人還在談

藏兒少性影像二審將宣判　黃子佼和解30人...3人還在談

律師黃振銘涉貪定讞　遭律懲會除名

律師黃振銘涉貪定讞　遭律懲會除名

關鍵字：

法律人權吸收高安國中華民國台灣軍政府高等檢察署共諜

讀者迴響

熱門新聞

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

百萬YTR生完雙胞胎9天後「緊急住院」

小S全家包場大安區餐廳！

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

即／非洲豬瘟警戒！　台中衛生局曝「28豬隻流向3縣市」

周杰倫爆要提告魔術師好友！

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

非洲豬瘟警戒！他曝「1管道恐怖破口」無人管

更多

最夯影音

更多
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」
《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面