曾嗆「誰背叛國家？胡說八道」　退役中將涉共諜案遭判7年半

▲退役陸軍中將高安國曾怒嗆記者「誰背叛國家？胡說八道」，但仍遭判刑7年6月。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

退役陸軍中將高安國，曾高調號召成立「中華民國台灣軍政府」，反對台獨。但他遭檢方查出，夥同劉姓同居人、侯姓發言人等人，於2019年起假借各種交流名義，頻繁往來兩岸，但實際上卻是致力發展共諜組織。檢方對他提起公訴，案經高等法院審理，23日將他判處有期徒刑7年6月。可上訴。

高安國退役前為陸軍第六軍團副指揮官，官拜中將。他退役後於2018年228紀念日當天，在中正紀念堂號召成立「中華民國台灣軍政府」，目的是消滅由林志昇成立的「台灣民政府」，並維護中華民國憲法、反對違法亂政、捍衛民主法治、恢復社會秩序、支持九二共識、 重新實現兩岸和平對話 。

不過他主要的敵手「台灣民政府」林志昇，在當年5月間因爆發吸金案件遭偵辦起訴。案件審理期間，林志昇2019年間因在家跌倒、顱內出血送醫不治，未經判決有罪。至於高安國號召成立的「中華民國台灣軍政府」參加者多為退役軍人，一開始約有100多人，近年來有不少反對台獨的人士，也陸續加入該組織。

檢方於2022年間接獲國防部政治作戰局檢舉，因此深入追查，發現高安國與劉姓同居人、組織侯姓發言人等6人，自2018年起到案發為止，積極頻繁的往來兩岸之間。檢方懷疑高男等人已遭大陸情報單位吸收，並且運用昔日軍中人脈，物色我國現役、退役軍人，並吸收加入共諜組織，伺機竊取情報。因此檢方發動偵查行動，並聲請羈押高男等人獲准，全案並於今年初依照違反《國家安全法》提起公訴。高男也成為我國目前爆發的共諜案中，官階最高的將領。

高等法院一審審理期間，高安國不願認罪，記者曾經詢問他為何背叛國家？反而遭到他回嗆「誰背叛國家？胡說八道」；但記者追問他收了多少錢？高男則馬上噤聲，不願回答問題。

全案於23日一審宣判，高院將他判刑7年6月，沒收犯罪所得美金9萬2200元、人民幣29萬4700元。另外劉女遭判刑6年6月，侯男判刑6年，同案另外還有3名被告，則分別遭判刑5年8月到2年6月不等刑期。