「看見家鄉　照亮家鄉eye幸福」永續豐年影展成果發表會周末上場

▲「看見家鄉．永續豐年」影展暨成果發表會即將舉行。（圖／台灣看見家鄉推廣教育協會提供）

記者吳銘峯／台北報導

由「台灣看見家鄉推廣教育協會」持續推動的「看見家鄉．永續豐年」計畫，今年邁入第九年，並於本週六（25日）舉辦影展暨成果發表會，共計10部蘊含深厚「情緒價值」的家鄉紀錄片登台首度亮相，歡迎各界共襄盛舉。

「看見家鄉」計畫自2017年啟動，2021年由台灣看見家鄉推廣教育協會持續推動。帶領學童操作空拍機，掌握另一項說故事工具，並注入人文關懷與思考，向全民傳遞家鄉價值。本計畫由教育部資訊及科技教育司指導，獲得永豐金控、永豐銀行、財團法人聯華電子科技文教基金會、財團法人瑞儀教育基金會、台北市華朋扶輪社等企業贊助。至今已產出78部影片，培育311位小導演，吸引超過200位青年隊輔加入，實作時數達6,000小時以上。

今年以「照亮家鄉eye幸福」為主軸，透過7所基地學校和3組回流小導演的鏡頭，記錄台灣這片土地的故事，傳遞濃厚的家鄉情感，累積屬於家鄉的幸福。該計畫透過專業導演與青年隊輔的陪伴，引領孩子重新靠近熟悉卻常被忽略的土地。

從空拍機掠過田野的視角，到相機捕捉街巷裡的日常，小導演們用鏡頭訴說自己家鄉的故事，拿著簡單的攝影器材，用最真誠的眼光記錄家鄉的細節。不只傳承地方文化，也開始思索環境的未來，讓土地的故事得以延續。

最引人矚目是在發表會將特別放映《看見家鄉的旅程》紀錄片，該作品完整記錄計畫推動初期辛苦動人的歷程，串連孩子的影像心聲，深刻展現「愛家鄉」的情感力量與教育意涵。本次發表會將於本周六上午10點，於永豐金控中崙大樓3樓表演廳舉行。