政治 政治焦點 國會直播 專題報導

非洲豬瘟現蹤！禁廚餘養豬？　農業部：目前沒有全面禁止做法

▲陳時中、黃珊珊17日視察迪化街商圈，販售台灣豬肉攤商。（圖／記者林敬旻攝）

▲台中傳出養豬場有死亡豬隻驗出非洲豬瘟核酸陽性反應，中央地方緊急防堵。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台中傳出養豬場有死亡豬隻驗出非洲豬瘟核酸陽性反應，考量此次的案場為使用廚餘的飼養戶，外界關心未來是否要全面禁止使用廚餘養豬？對此，農業部次長胡忠一說，廚餘養豬現在全世界有很多國家，包括歐盟、美國、日本、韓國等也在使用，且世界衛生組織也是容許的；他指出，目前尚在疫調中，到底傳染來源是車子、人還是廚餘，會透過科學方法定位精準後，做下一步決策，「目前沒有全面禁止的做法」。

由於目前尚未全面禁止廚餘養豬，此次台灣被非洲豬瘟突破是否與廚餘飼養有關？行政院發言人李慧芝說，過去近7年來成功防疫，代表廚餘的配套措施是相當的有成效，包括中心溫度要達90度、持續蒸煮1小時，這樣的成果顯見是有成效的。

而這次事件後，各界都有呼籲禁止廚餘養豬，是否有評估？農業部次長胡忠一說，廚餘養豬現在全世界有很多國家，包括歐盟、美國、日本、韓國等也在使用，在世界衛生組織是容許的，只要90度蒸煮達1小時，是可以飼養使用。這一次目前是在做疫調，到底傳染來源是哪裡，是車子、人還是廚餘，今後5天或10天的疫調期間，用科學方法定位精準後，做下一步決策，「目前沒有全面禁止的做法」。

針對廚餘的使用，林念農說，依照世界動物衛生組織的規範，廚餘經過90度以上高溫蒸煮1小時就可以殺滅病毒。當時業者已經有找特約獸醫師診斷，認為是肺炎而非異常情形，後續是在治療後持續死亡，所以可能不是因為當初判定的結果，台中市動保處才再到現場做採樣，後續才發現非洲豬瘟的案例。

關於有豬隻流向大安肉品市場，農業部防檢署組長林念農說明，養豬場是在13日運送28頭豬隻到大安肉品市場，運到肉品市場、屠宰場後，所有豬隻都是經過屠宰衛生檢查把關，疑似非洲豬瘟的案例，在臨床上會出現一些症狀，在解剖過程會有異常出血，「該段時間，屠宰場沒有發現任何異常情形」。

而28頭豬隻的流向？李慧芝說，今院會台中市政府代表也有報告，持續追查中，的確有部分進入到台中當地的肉品市場。林念農表示，台中市政府目前正在掌握中，後續調查出爐再對外說明。

▲▼農業部次長胡忠一出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲農業部次長胡忠一出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

更多新聞
連假濕涼「3地雨繼續下」　周日再一波東北季風
開店糾紛引殺機！新莊男一下車　遭開3槍斃命
桃園五金倉庫大火還在燒！安養院撤出88人　2人失聯搜救中
小S明年才考慮回歸　薔薔加入《不熙娣》拚收視
開幕戰狂轟40分15籃板0失誤！　創NBA史上第1人
出差回國！他驚見「1甜點含豬肉」衝去銷毀　網：抓到罰百萬
免役BMI「35→45」什麼概念？　醫：Joeman變蛇丸

5月才獲WOAH認證「3大豬病非疫區」亞洲唯一

5月才獲WOAH認證「3大豬病非疫區」亞洲唯一

台灣爆發非洲豬瘟疫情，昨（22）日起全國禁運禁宰5天，並全面禁止使用廚餘。ICU醫師陳志金表示，今年五月世界動物衛生組織（WOAH）才宣布台灣為「傳統豬瘟非疫國」，成為亞洲第一個，也是唯一一個「三大豬病非疫區」的國家，是大家辛苦努力換來的，如今爆發非洲豬瘟疫情，希望台灣可以保住稱號。

台中掩埋死亡豬隻遭質疑　農業部：協助處理送焚化爐火化

台中掩埋死亡豬隻遭質疑　農業部：協助處理送焚化爐火化

嚴堵非洲豬瘟擴散　卓榮泰指示10部會加入防疫作戰

嚴堵非洲豬瘟擴散　卓榮泰指示10部會加入防疫作戰

非洲豬瘟「冷凍能撐1000天」酸鹼都不怕　他揭失守代價

非洲豬瘟「冷凍能撐1000天」酸鹼都不怕　他揭失守代價

非洲豬瘟衝擊　萬巒2豬腳老店庫存可撐45天

非洲豬瘟衝擊　萬巒2豬腳老店庫存可撐45天

