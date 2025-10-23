楊瀚森替補上場！成第8名正式登NBA例行賽中國球員

▲拓荒者楊瀚森。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

NBA拓荒者隊22日迎來新賽季的首戰，來自中國的球員楊瀚森在首節替補上場。這是楊瀚森首次在NBA例行賽登場，也令他成為第8名在例行賽登場的中國球員。

拓荒者隊該場比賽對上灰狼隊，楊瀚森在首節7分13秒替補上場，令許多觀看直播的中國球迷非常感動。

楊瀚森在第二節製造對手犯規，兩罰全中，拿到個人於NBA例行賽的首分。

賽前接受採訪時，楊瀚森表示將以平常心應對，「我現在沒什麼太大的心情，就是好好訓練，準備好後面的比賽。我會努力做好自己該做的事情，打好每一場球。」

楊瀚森先前就已經在熱身賽登場過，10月17日對上爵士對時，他於第四節因六犯離場，疑似在場邊落淚。賽後受訪時他坦言，「當下情緒是比較激動，一個是六犯，一個是確實打得不好，感激坐在我左手邊的幾位球迷，他們的喊聲很大，讓我能聽到。掉了幾顆『小珍珠』，但是問題不大！」

楊瀚森現年20歲，身高216公分，在今年的NBA選秀中被灰熊隊於首輪第16順位選中，後被交易至拓荒者隊。

在楊瀚森之前，共有7名中國球員在NBA例行賽登場，依照順序為：王治郅、巴特爾、姚明、易建聯、孫悅、周琦、崔永熙。