陸銀樓連夜降價！　專家分析：黃金1年「漲幅超50%」非常不正常

▲周大福珠寶。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

國際金價連日下跌，COMEX黃金22日失守4200美元，單日跌幅5.07%，創下5年來，最大單日跌幅。中國多個品牌銀樓受此影響連夜下調價格，其中亞一金店、老廟金飾報價1211元／克（人民幣，下同），較前一日下跌83元／克；老鳳祥報1229元／克，較前一日下跌61元／克。

綜合陸媒報導，不只上述提及品牌，周大福、六福、潮宏基、周大生報1235元／克，較前一日下跌57元／克。先前考慮到金價持續上漲對成本的影響，各家連鎖金店都上調了首飾、金條的價格。

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

周大福方面近日宣布，將在10月底提高大多數產品的零售價，預計漲幅將在12%至18%。老鋪黃金則將於10月26日進行產品調價調整，而這已經是老鋪黃金在今年年內的第三次漲價。

對於價格的波動，周大福方面表示，集團設有機制密切監測金價波動，並適時做出價格調整，以因應市場變化。

▲多家銀樓連夜調降金價。（示意圖／CFP）

不過今年以來，國際金價漲幅已超過50%，黃金還會繼續上漲嗎？一般民眾現在還能「上車」嗎？中泰國際首席經濟學家李迅雷提醒，「我覺得要小心了，作為一種貴金屬，一年漲幅超過50%是非常不正常的，所以還是不要盲目參與這股熱潮。」

李迅雷表示，「我們做投資最好要有反向思維，我覺得買在人煙稀少的時候比較好，而賣出則應該選在大家蜂擁而入的時候。」