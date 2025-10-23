在韓國吃飯超衝擊！國外用餐「見1習慣」100%是台灣人　萬人認證

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名台灣網友在南韓生活6年，她發現當地人用餐時，會直接將餐具放桌上，若餐具下有多鋪一張衛生紙，「百分之百是台灣人。」話題掀起熱烈回響，不少網友點頭表示，真的是文化衝擊。

網友在Threads發文笑說，在韓國只要看到餐具下方有墊衛生紙的，百分之百是台灣人。

PO文狂吸超過萬人按讚，許多網友直言，不僅要在餐具下墊衛生紙，使用前還要先擦過，「我的手機下面也會墊衛生紙」、「還有用衛生紙擦餐具的」、「台灣人在外用餐一定要的SOP，擦完餐具再這樣擺著」、「沒想到這也是台灣魂，看到貼文去翻相簿，發現真的都會這樣欸」、「必須的，台灣人還要先擦過一次 」、「筷子湯匙要先擦一擦，再墊衛生紙」、「台灣人超愛墊衛生紙XDD」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

另外，不少人也驚呼，「對！第一次看到韓國人把筷子直接放桌上，我真的文化衝擊」、「韓國人會直接扔桌上，就算吃一半上面已經有湯汁」、「我也看過韓國朋友會這樣放。周圍台灣人都是等上菜之後，才會開始拿餐具」、「真的受不了韓國人餐具都直接放在桌上，也很受不了一群親戚吃一大鍋湯，各自用自己的湯匙喇」、「台灣人在衛生這塊還是不錯的，韓國他們會一人一支湯匙直接舀湯來喝，我真的不行」、「韓國人都直接放，我看到一整個牙起來」。

