騙好友赴柬埔寨簽約！韓男「勾結詐騙集團」淪豬仔　一審重判10年

記者羅翊宬／編譯

南韓一名20多歲申姓男子因詐騙計畫遭好友拒絕，竟懷恨在心，策畫將對方誘騙至柬埔寨並轉交給詐騙集團，導致被害人遭囚禁超過20天，期間遭毆打威脅，甚至被迫目睹「凌虐受害者致死」影片。南韓法院一審宣判，判處申男10年有期徒刑，比檢方求刑還重，兩名共犯則分別被判5年與3年半徒刑。

根據《韓聯社》、《YTN News》，申男原先向友人A某提議合作從事詐騙犯罪，遭對方拒絕後導致損失數千萬韓元，因此懷恨在心。去年12月他謊稱，「正在推動柬埔寨觀光事業，只要到當地簽約、回國後即可免除債務」，誘騙A某登上飛機。豈料，A某抵達柬埔寨後，隨即被交給當地犯罪組織，被帶往靠近越南邊境的詐騙園區囚禁。

該詐騙集團園區被2到3公尺高牆與保安人員嚴密包圍，內部設有宿舍與詐騙電話中心。A某的護照與手機慘遭沒收，詐騙集團利用A某的帳戶從事犯罪活動，甚至在銀行凍結帳戶後，向A某展示「替身帳戶名義人遭酷刑虐死」的影片，威脅他向家人勒索贖金。

令人髮指的是，申男與共犯還要求A某的父母支付贖金，以換取A某能安全離開園區。拘禁期間，A某不僅遭受身體暴力與精神恐嚇，還目睹多起虐待場面。最終，A某在被囚禁22天後，趁機向南韓駐柬埔寨大使館求救，經當地警方介入才得以脫困。

首爾中央地方法院今（22）日以引誘移送至國外、移送受騙者、違反暴力行為處罰等罪嫌，重判申男10年有期徒刑。合議庭指出，申男不僅是主謀，還在事後全盤否認犯行，拒絕配合偵查，也未向被害人道歉或表現出悔意，痛斥其「策動他人參與，手段卑劣且泯滅人性」，因此加重刑期，較檢方求刑9年更重。

至於朴某、金某等兩名共犯，法院指出兩人雖在申男威脅下行動，但仍主動協助將A某移交給犯罪集團，罪行不容輕縱，因此判處兩人5年與3年半徒刑。