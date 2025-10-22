　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

騙好友赴柬埔寨簽約！韓男「勾結詐騙集團」淪豬仔　一審重判10年

▲▼遭詐騙前往柬埔寨參與犯罪的南韓「豬仔」，以透過外交當局談判後送回南韓。（圖／達志影像／美聯社）

▲遭詐騙前往柬埔寨參與犯罪的南韓「豬仔」，在外交當局談判後被送回南韓。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名20多歲申姓男子因詐騙計畫遭好友拒絕，竟懷恨在心，策畫將對方誘騙至柬埔寨並轉交給詐騙集團，導致被害人遭囚禁超過20天，期間遭毆打威脅，甚至被迫目睹「凌虐受害者致死」影片。南韓法院一審宣判，判處申男10年有期徒刑，比檢方求刑還重，兩名共犯則分別被判5年與3年半徒刑。

根據《韓聯社》、《YTN News》，申男原先向友人A某提議合作從事詐騙犯罪，遭對方拒絕後導致損失數千萬韓元，因此懷恨在心。去年12月他謊稱，「正在推動柬埔寨觀光事業，只要到當地簽約、回國後即可免除債務」，誘騙A某登上飛機。豈料，A某抵達柬埔寨後，隨即被交給當地犯罪組織，被帶往靠近越南邊境的詐騙園區囚禁。

該詐騙集團園區被2到3公尺高牆與保安人員嚴密包圍，內部設有宿舍與詐騙電話中心。A某的護照與手機慘遭沒收，詐騙集團利用A某的帳戶從事犯罪活動，甚至在銀行凍結帳戶後，向A某展示「替身帳戶名義人遭酷刑虐死」的影片，威脅他向家人勒索贖金。

令人髮指的是，申男與共犯還要求A某的父母支付贖金，以換取A某能安全離開園區。拘禁期間，A某不僅遭受身體暴力與精神恐嚇，還目睹多起虐待場面。最終，A某在被囚禁22天後，趁機向南韓駐柬埔寨大使館求救，經當地警方介入才得以脫困。

首爾中央地方法院今（22）日以引誘移送至國外、移送受騙者、違反暴力行為處罰等罪嫌，重判申男10年有期徒刑。合議庭指出，申男不僅是主謀，還在事後全盤否認犯行，拒絕配合偵查，也未向被害人道歉或表現出悔意，痛斥其「策動他人參與，手段卑劣且泯滅人性」，因此加重刑期，較檢方求刑9年更重。

至於朴某、金某等兩名共犯，法院指出兩人雖在申男威脅下行動，但仍主動協助將A某移交給犯罪集團，罪行不容輕縱，因此判處兩人5年與3年半徒刑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
修杰楷、陳柏霖「通緝犯規格」上銬！　律師搖頭：名人拿來當工具
禁運宰5天豬源斷炊！　彰化肉圓、爌肉飯恐爆休店潮
撲殺195頭豬畫面曝！　盧秀燕召開應變會議
快訊／堤頂大道車禍！　多元計程車女乘客拋飛命危
小煜認「不知小杰花30萬閃兵」　曝棒棒堂群組狀態：蠻遺憾
欠費54萬！新北30多歲女樂透中百萬　一次繳清
排球王子爆偷吃！　小三竟是AV女神河北彩伽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

秘魯示威釀1死百傷！　總統宣布：利馬進入30天緊急狀態

性侵17歲少女「惡狼竟判無罪」　義法官：受害者不是處女

騙好友赴柬埔寨簽約！韓男「勾結詐騙集團」淪豬仔　一審重判10年

日本爆今季首例「高病原性」禽流感！　北海道撲殺46萬隻雞

生日派對「旋轉木馬突然解體」　6歲女童被砸昏腦震盪送醫

女牙醫沒去上班神秘失蹤5天　「拔智齒病人」路上巧遇奇蹟救了她

川普確定下周訪日！　將與「新首相高市早苗」舉行雙邊會談

走路不必每天！　研究：年長者「一週一天4000步」死亡率降26％

SpaceX恐被踢出登月計劃！　馬斯克嗆NASA局長「智商兩位數」

川普提名人「爆納粹簡訊」　自稱有種族歧視傾向！出差意淫女同事

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

秘魯示威釀1死百傷！　總統宣布：利馬進入30天緊急狀態

性侵17歲少女「惡狼竟判無罪」　義法官：受害者不是處女

騙好友赴柬埔寨簽約！韓男「勾結詐騙集團」淪豬仔　一審重判10年

日本爆今季首例「高病原性」禽流感！　北海道撲殺46萬隻雞

生日派對「旋轉木馬突然解體」　6歲女童被砸昏腦震盪送醫

女牙醫沒去上班神秘失蹤5天　「拔智齒病人」路上巧遇奇蹟救了她

川普確定下周訪日！　將與「新首相高市早苗」舉行雙邊會談

走路不必每天！　研究：年長者「一週一天4000步」死亡率降26％

SpaceX恐被踢出登月計劃！　馬斯克嗆NASA局長「智商兩位數」

川普提名人「爆納粹簡訊」　自稱有種族歧視傾向！出差意淫女同事

快訊／台股收盤大跌103.5點　台積電跌20元至1460

蔣萬安赴民進黨團報告　綠議員聚焦輝達、普發現金嗆「蔣廢話」

中國又喊「台灣問題純屬中國內政」　外交部嗆：不實謬論

小煜奪金鐘泛淚把獎獻大兒子！認「2歲兒是特殊兒」曝已在做早療

小貓被棍狂戳哀嚎！　虐貓影片被炎上碗粿店急發文：我錯了

網紅TED促跨界合作！愛莉莎莎曝跨國置產「破億台幣」

愛馬仕新任男裝設計師揭曉！35歲Grace Wales Bonner接掌　曾與adidas出超好看德訓鞋

台9線馬太鞍溪橋涵管便道搶修完成　恢復正常通行

台灣是習近平眼中的蘋果　林佳龍：對川習會有沙盤推演

修杰楷、陳柏霖「通緝犯規格」上銬！林智群搖頭：名人被拿來當工具

【咕嚕咕嚕】台北暴雨沒放假 網友灌爆蔣萬安臉書

國際熱門新聞

歐盟擬把乙醇列致癌物　乾洗手恐禁用

日小情侶月台「激戰」　前後狂晃拉裙畫面曝

韓女「火焰槍殺蟑」」燒整棟樓　釀1死9傷

雙普會喊卡　川普：不想白費力氣

強逼賣淫身體破爛　她站壁遭店長GPS監控

美國海陸250周年　連長大玩《絕地戰兵2》哽

羅浮宮7分鐘劫案「時間軸」全還原！

美股收漲218點創新高！科技股走低　台積電ADR跌逾1％

川普施壓烏放棄頓巴斯　軍隊撤出控制區

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

羅浮宮劫案損失慘重　法國檢察官：財損估逾31億元

巴黎博物館爆竊案！陸女闖博物館偷金塊遭逮

疫情來單日最大跌幅！　國際金價重挫逾5％

川普：預期與習近平達成良好協議　但也可能取消會談

更多熱門

相關新聞

日本爆今季首例禽流感　北海道殺46萬隻雞

日本爆今季首例禽流感　北海道殺46萬隻雞

日本北海道22日傳出今季首例高病原性禽流感疫情，白老町一處養雞場出現異常死亡個體後，經基因檢測確認感染H5型高病原性病毒，當局立即啟動防疫應變機制，展開約45.9萬隻蛋雞的撲殺作業，並劃定移動與搬出限制區域，全力防止疫情蔓延。

金正恩挑釁女首相「射導彈」　高市早苗發聲

金正恩挑釁女首相「射導彈」　高市早苗發聲

日小情侶月台「激戰」　前後狂晃拉裙畫面曝

日小情侶月台「激戰」　前後狂晃拉裙畫面曝

即／北韓發射彈道飛彈　APEC峰會前夕挑釁

即／北韓發射彈道飛彈　APEC峰會前夕挑釁

高市早苗成女首相　南韓李在明發聲祝福！

高市早苗成女首相　南韓李在明發聲祝福！

關鍵字：

日韓要聞東南亞要聞柬埔寨詐騙園區南韓重判

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

小S全家包場大安區餐廳！

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

安心亞親揭和阿Ken真實關係

坤達閃兵恐影響工作！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

連千毅「小四」成生技董座情婦　掏空6億

表面溫和實則非常固執三大星座！

更多

最夯影音

更多
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書
醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面