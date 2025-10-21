　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

停火恐破局？范斯赴以色列　阻納坦雅胡恢復攻打哈瑪斯

▲▼ 美國副總統范斯（JD Vance）。（圖／路透）

▲美國副總統范斯20日搭乘空軍二號。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國白宮力保加薩協議，但美國多名官員透露，他們越來越擔心以色列總理納坦雅胡可能破壞這項美國居中斡旋的和平停火協議，川普政府策略是試圖阻止納坦雅胡恢復對哈馬斯的全面攻勢。

紐約時報報導，副總統范斯（JD Vance）已啟程前往以色列，要和川普中東和平特使魏科夫（Steve Witkoff）、女婿庫許納（Jared Kushner）會合。范斯到訪旨在增添額外象徵意義，彰顯美國政府維護該協議的承諾。

官員透露，目前的策略是讓范斯、魏科夫、庫許納3人去阻止納坦雅胡對哈瑪斯發動全面攻勢。

美國政府10月促成以色列與哈瑪斯之間長達2年的戰爭停火，但隨後又爆發一連串衝突事件，凸顯加薩停火協議的脆弱性。以哈雙方相互指控對方違反停火協議，但均聲稱仍致力維持協議。

高級政府官員指出，魏科夫與庫許納承認情勢非常微妙，和平協議正面臨瓦解的風險。他們的目標在於穩定局勢，確保人道救援物資運送至加薩，並協助尋回以色列已故人質遺體。另外，魏科夫與庫許納正推進初始協議中尚未明確的領域，包括建立由埃及主導的穩定部隊、啟動哈瑪斯非軍事化進程等。

范斯預期未來仍會出現斷斷續續的衝突，稱哈瑪斯約有40個不同派系，部分可能遵守停火，但許多派系不會配合，在確保哈瑪斯徹底解除武裝之前，要有波斯灣阿拉伯國家派遣部隊進駐，實際維護當地法律秩序與安全。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

