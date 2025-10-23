路透民調：多數美國人支持承認巴勒斯坦國　川普立場不符民意

▲加薩走廊人道危機持續惡化。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

根據路透社和益普索最新民調，多數美國民眾認為美國應該承認巴勒斯坦國，包括絕大多數民主黨人以及部分共和黨人。這項結果顯示，美國總統川普（Donald Trump）的相關政策與民意存在分歧，引發廣泛討論。

這份民調進行了為期六天的網路調查，共有4385名全美成人受訪，誤差範圍為正負2個百分點。結果顯示，59%的受訪者支持美國承認巴勒斯坦國，33%則反對，剩下的人表示不確定或未回答。值得注意的是，在川普領導的共和黨中，儘管有超過半數反對承認巴勒斯坦國，但仍有41%持贊同立場，顯示黨內看法並不完全一致。

川普今年1月重返白宮後，一直在以哈衝突中明顯偏向支持以色列的立場。不過，本月他促成了一項停火協議，在國內外都引發了對和平穩定的期望。儘管如此，美國政府仍未改變其對巴勒斯坦國的態度，這與近期英國、加拿大、法國及澳洲等盟國紛紛正式承認巴勒斯坦國形成鮮明對比，也讓以色列表達不滿。

民調還顯示，若川普的和平計畫能奏效，部分民眾願意給予肯定。有51%的受訪者表示，如果停火能持續，川普在促進和平方面的功勞值得認可；然而，42%的人並不這麼認為。民主黨支持者中，僅5%肯定川普的整體施政，但有四分之一的人認為，如果以哈停火得以延續，川普的努力值得讚揚。