國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

路透民調：多數美國人支持承認巴勒斯坦國　川普立場不符民意

▲▼加薩走廊人道危機持續惡化。（圖／路透）

▲加薩走廊人道危機持續惡化。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

根據路透社和益普索最新民調，多數美國民眾認為美國應該承認巴勒斯坦國，包括絕大多數民主黨人以及部分共和黨人。這項結果顯示，美國總統川普（Donald Trump）的相關政策與民意存在分歧，引發廣泛討論。

這份民調進行了為期六天的網路調查，共有4385名全美成人受訪，誤差範圍為正負2個百分點。結果顯示，59%的受訪者支持美國承認巴勒斯坦國，33%則反對，剩下的人表示不確定或未回答。值得注意的是，在川普領導的共和黨中，儘管有超過半數反對承認巴勒斯坦國，但仍有41%持贊同立場，顯示黨內看法並不完全一致。

川普今年1月重返白宮後，一直在以哈衝突中明顯偏向支持以色列的立場。不過，本月他促成了一項停火協議，在國內外都引發了對和平穩定的期望。儘管如此，美國政府仍未改變其對巴勒斯坦國的態度，這與近期英國、加拿大、法國及澳洲等盟國紛紛正式承認巴勒斯坦國形成鮮明對比，也讓以色列表達不滿。

民調還顯示，若川普的和平計畫能奏效，部分民眾願意給予肯定。有51%的受訪者表示，如果停火能持續，川普在促進和平方面的功勞值得認可；然而，42%的人並不這麼認為。民主黨支持者中，僅5%肯定川普的整體施政，但有四分之一的人認為，如果以哈停火得以延續，川普的努力值得讚揚。

10/21 全台詐欺最新數據

491 2 6184 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／川普急轉彎！制裁俄國2石油巨頭　逼俄烏戰爭停火
連假明登場！　「雨最大」地區曝
桃園客運全武行！　司機怒摔學生「噴鼻血」街頭開打
「台灣旁邊低壓」成颱機率曝　6縣市豪大雨特報
新北市前議員辭世　享壽71歲
美中貿易緊張升溫！美股收黑334點　台積電ADR跌1.91％
美財長宣布「重手制裁俄羅斯」　痛批普丁不誠實

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

英國派兵以色列　協助美方監控加薩局勢

英國派兵以色列　協助美方監控加薩局勢

英國政府應美國要求，已派遣一名高階軍官及少數軍事人員前往以色列，協助國際社會監控加薩（Gaza）地區的停火協議。這項行動由英國國防大臣希利（John Healey）於本週宣布，距離新任外交大臣庫柏（Yvette Cooper）才剛表示「英方沒有派兵計畫」不到一週。

煉獄酷刑　哈瑪斯嗆「在你面前性侵母」

煉獄酷刑　哈瑪斯嗆「在你面前性侵母」

以軍報復空襲釀26死　美方斡旋促恢復停火

以軍報復空襲釀26死　美方斡旋促恢復停火

誤入停火線　巴勒斯坦一家11口遭以軍擊殺

誤入停火線　巴勒斯坦一家11口遭以軍擊殺

哈瑪斯高官：願停火5年　但無法承諾解除武裝

哈瑪斯高官：願停火5年　但無法承諾解除武裝

巴勒斯坦

