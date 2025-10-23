　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「台灣旁邊低壓」成颱機率曝　6縣市豪大雨特報

（圖／NOAA）

▲低壓就在台灣旁邊。（圖／NOAA）

記者陳俊宏／台北報導

低壓就在台灣旁邊，基北北桃宜花6縣市豪大雨特報！中央氣象署觀測，台灣東南方海面有個低氣壓，至於是否可能變颱風？氣象署預報員賴欣國表示，其所屬環境很不利發展，變颱風機率很低，成為熱帶性低氣壓機率也不高，未來將往巴士海峽，進入南海後逐漸減弱。

►豪雨特報

台北市、新北市、宜蘭縣

►大雨特報

基隆市、桃園市、花蓮縣

（圖／氣象署）

▲▼最新觀測圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署今天清晨發布豪大雨特報，東北季風及低氣壓影響，今日宜蘭縣、新北市地區、台北市山區有局部大雨或豪雨，台北、基隆、桃園及花蓮地區有局部大雨發生的機率，請注意短延時強降雨及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區請嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

賴欣國接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今天、周五東北季風影響，基隆北海岸、東北部、大台北山區及近山區平地有陣雨，並有局部大雨或豪雨機率，桃園以北、東部有短暫陣雨，並有局部大雨機率，竹苗、東南部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，而今晨至上午中部有零星短暫雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

賴欣國說，周六東北季風稍減弱，基隆北海岸、東北部、北部、東部山區有陣雨，仍有局部大雨機率，北部、東部、東南部、恆春半島有短暫陣雨，中南部山區有局部短暫陣雨。

賴欣國指出，周日東北季風再增強，時間偏向晚上過後，基隆北海岸、東北部、大台北山區有短暫雨，北部、東部、東南部、恆春半島有局部短暫雨，午後南部、中部山區有局部短暫陣雨。

賴欣國提到，下周一、下周二東北季風影響，下周三東北季風減弱；下周一桃園以北、東半部有局部短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨；下周二、下周三基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨。

氣象署觀測，台灣東南方海面有個低氣壓，向南南西移動。是否可能變颱風？賴欣國表示，其所屬環境很不利未來發展，變颱風機率很低，成為熱帶性低氣壓機率也不高，將往巴士海峽，進入南海後逐漸減弱。

▼連假天氣圖。（圖／氣象署）

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

10/21 全台詐欺最新數據

